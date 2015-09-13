AD: Археологи нашли доказательства смекалки русских на Аляске Недавно в ходе раскопок под городом Ситка на Аляске группа археологов обнаружила следы временных поселенцев, сообщает Alaska Dispatch. По мнению ученых, они вероятно принадлежат выжившим в кораблекрушении русским морякам и пассажирам знаменитого шлюпа «Нева», которые смогли месяц прожить в суровых условиях арктического климата. 13 сентября 2015 Alaska Dispatch

Американский профессор: Осваивая Арктику, Россия подбирается к Аляске Россия активно исследует и наращивает свое военное присутствие в Арктике, в том числе и недалеко от Аляски, пишет американский профессор Алан Бораас. Между тем, отмечает ученый, руководит этим процессом вице-премьер Дмитрий Рогозин - человек, который имеет виды на бывшие российские территории в Северной Америке и считает факт их продажи США «предательством». 28 марта 2015 Alaska Dispatch

Alaska Dispatch: Голливуд подарит Аляске «военную базу русских» Голливуд планирует снять фильм об американском капитане атомной подводной лодки, оказавшемся впутанным в заговор российских военных. Как пишет Alaska Dispatch, основным местом съемок кинокартины станет приморский городок на юге Аляски. По словам создателей ленты, они выбрали это место из-за его схожести с базой ВМФ России. 13 декабря 2014 Alaska Dispatch

Alaska Dispatch: На Аляске задать вопрос Путину могут все, кроме Пэйлин Американское Alaska Dispatch утверждает, что одной из местных журналисток центральный российский телеканал поручил для «прямой линии» с Владимиром Путиным собрать вопросы жителей Аляски. Издание при этом отмечает, что их задать могут все, кроме бывшего губернатора штата Сары Пэйлин. 16 апреля 2014 Alaska Dispatch

Эксперт: К середине века Финляндия сильно «обрусеет» К 2050-му году число российских иммигрантов в Финляндии может возрасти до четверти миллиона, считает финский исследователь Исмо Сёдерлинг. Из-за этого русский язык приобретет статус официального, и его, как и русскую культуру, необходимо будет учитывать в системе образования и на рынке труда. 15 мая 2013 Alaska Dispatch