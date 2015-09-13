Alaska Dispatch
AD: Археологи нашли доказательства смекалки русских на Аляске
Недавно в ходе раскопок под городом Ситка на Аляске группа археологов обнаружила следы временных поселенцев, сообщает Alaska Dispatch. По мнению ученых, они вероятно принадлежат выжившим в кораблекрушении русским морякам и пассажирам знаменитого шлюпа «Нева», которые смогли месяц прожить в суровых условиях арктического климата.
Американский профессор: Осваивая Арктику, Россия подбирается к Аляске
Россия активно исследует и наращивает свое военное присутствие в Арктике, в том числе и недалеко от Аляски, пишет американский профессор Алан Бораас. Между тем, отмечает ученый, руководит этим процессом вице-премьер Дмитрий Рогозин - человек, который имеет виды на бывшие российские территории в Северной Америке и считает факт их продажи США «предательством».
Alaska Dispatch: Голливуд подарит Аляске «военную базу русских»
Голливуд планирует снять фильм об американском капитане атомной подводной лодки, оказавшемся впутанным в заговор российских военных. Как пишет Alaska Dispatch, основным местом съемок кинокартины станет приморский городок на юге Аляски. По словам создателей ленты, они выбрали это место из-за его схожести с базой ВМФ России.
Alaska Dispatch: На Аляске задать вопрос Путину могут все, кроме Пэйлин
Американское Alaska Dispatch утверждает, что одной из местных журналисток центральный российский телеканал поручил для «прямой линии» с Владимиром Путиным собрать вопросы жителей Аляски. Издание при этом отмечает, что их задать могут все, кроме бывшего губернатора штата Сары Пэйлин.
Эксперт: К середине века Финляндия сильно «обрусеет»
К 2050-му году число российских иммигрантов в Финляндии может возрасти до четверти миллиона, считает финский исследователь Исмо Сёдерлинг. Из-за этого русский язык приобретет статус официального, и его, как и русскую культуру, необходимо будет учитывать в системе образования и на рынке труда.
Аляска мечтает потеснить «Газпром» в Азии
65 миллиардов долларов - во столько Exxon Mobil, BP и ConocoPhillips оценили стоимость многообещающего проекта по транспортировке природного газа из Аляски в Азию. Однако, как отмечает Alaska Dispatch, бум добычи сланцевого газа в США и конкуренция в лице России вряд ли позволят Аляске выйти на азиатские рынки сбыта.