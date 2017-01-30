Alain Elkann Interviews

Главред Bloomberg: Россия, в которую верит Путин, всегда будет против Запада

Владимир Путин слабо справляется с экономикой, но искусный политик, уверен главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт. Сегодняшний успех, когда российскому лидеру удалось стать «силой в американской политике», а также заявить о себе на Ближнем Востоке, вряд ли продлится долго. Как и «дружба» с новым президентом США Дональдом Трампом, с окончанием которой в отношения между Москвой и Вашингтоном снова придут «заморозки».