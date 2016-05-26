Al-Youm Al-Sabea: Как нам выиграть пропагандистскую войну?

Война ведется не только на полях сражений, но и в информационном пространстве за умы и сердца людей. Соединенные Штаты одержали победу в холодной войне именно благодаря пропаганде, полагает Al-Youm Al-Sabea. Позднее Путин бросил вызов «самой сильной информационной машине – американской». С помощью таких каналов, как RT, Москва добилась успеха в пропагандистской войне, во многом затмив американские информационные механизмы, пишет источник.