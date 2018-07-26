Al-Mashhad Al-Araby: Россия завоевала на ЧМ гораздо больше, чем кубок победителя

Отличная организация чемпионата мира по футболу, гостеприимство и открытость в отношении всех его гостей позволили России продемонстрировать всему миру, что она не имеет ничего общего с тем образом «угрюмого русского медведя», который навязывает западная пропаганда. Её истинные достоинства оценили не только иностранные болельщики на трибунах, но и миллионы телезрителей во всём мире. Благодаря этому Россия завоевала гораздо больше, чем золотой кубок победителя ЧМ, отмечает Al-Mashhad Al-Araby.