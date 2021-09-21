Al Modon: Путин попытается убедить Эрдогана сесть за стол переговоров с Дамаском

Эксперты считают, что на встрече в Сочи Владимир Путин будет стремиться убедить президента Эрдогана согласиться сесть за стол переговоров с сирийской стороной и тем самым положить конец усилиям по смене режима в Дамаске. Как пишет Al Modon, Москва будет делать ставку на уязвимость Анкары в вопросе сирийских беженцев, растущее давление населения на правящую Партию справедливости и развития, а также на новую политику Турции по улучшению отношений с различными странами региона.