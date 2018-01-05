Al Arabiya: Владимир Путин разрешил полёты в Каир Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, пишет Al Arabiya. В свою очередь, глава Минавиации Египта, заявил, что рейсы между Москвой и египетской столицей начнут осуществляться с 1 февраля. 5 января 2018 Al Arabiya

Al Arabiya: после встречи с Путиным Эрдоган пообещал ускорить покупку С-400 Все вопросы, касающиеся поставок ЗРК С-400 в Турцию, будут окончательно урегулированы уже на этой неделе. Об этом объвил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре. Путин также отметил, что видит хорошие перспективы для расширения сотрудничества в военно-технической сфере, сообщает Al Arabiya. 12 декабря 2017 Al Arabiya

Al Arabiya: визит саудовского короля укрепит имидж Москвы на Ближнем Востоке Приезд лидера Саудовской Аравии в Москву имеет символическое значение, пишет обозреватель Al Arabiya Шехаб Макахле. С одной стороны, визит монарха позволит Кремлю укрепить политический имидж в арабском мире. С другой — продемонстрирует стремление Эр-Рияда сбалансировать отношения с двумя сверхдержавами: США и Россией, считает журналист. 4 октября 2017 Al Arabiya

Al Arabiya: Иран будет торговать с Россией по принципу «нефть на еду» Иран согласился обменивать свою нефть на российские товары, в частности продукты питания, сообщает Al Arabiya со ссылкой на слова министра энергетики России Александра Новака. Ежедневный объём поставок из Ирана составит 100 000 баррелей чёрного золота в день. Москва же будет экспортировать в Тегеран товары на сумму в 45$ млрд. 20 августа 2017 Al Arabiya

Al Arabiya: беженцы заставят Европу признать «пророссийского» генерала в Ливии Европейские страны могут поддержать «пророссийского» ливийского генерала Халифа Хафтара, если посчитают, что тот остановит потоки беженцев в Европу, пишет для Al Arabiya Азим Ибрагим. По мнению эксперта, единственным препятствием для такого решения является то, что Хафтар в любом случае останется скорее союзником Москвы, чем Запада. 20 августа 2017 Al Arabiya

AA: Сирийское танго России и США не удалось из-за боев и бомбежек Попытка США и России подписать новое соглашение по Сирии провалилась, несмотря на желание обеих сторон найти политическое решение этого кризиса, пишет обозреватель Al Arabiya Джойс Карам. На ее взгляд, во многом неудача переговоров связана с тем, что непосредственные участники конфликта преследуют собственные интересы, зачастую не совпадающие с намерениями Москвы и Вашингтона. 6 сентября 2016 Al Arabiya

Al Arabiya: Россия призывает начать переговоры по Сирии на фоне боев Россия считает неприемлемыми требования прекратить бои в районе Алеппо и обеспечить доставку гуманитарной помощи в качестве предварительных условий для начала запланированных на август мирных переговоров в Женеве, передает Al Arabiya. Между тем ООН призывает срочно ввести «гуманитарные паузы» и хотя бы временно прекращать бои для оказания помощи жителям осажденного города, где запасы медикаментов и продовольствия уже на исходе. 10 августа 2016 Al Arabiya

Al Arabiya: Путин вертит не только Трампом, но и Обамой Обама проявляет крайнюю нерешительность и притворство в разрешении сирийского вопроса, и это выходит ему боком, пишет Al Arabiya. Так, его администрация изначально неверно оценивала ситуацию в Сирии, а ввод российских сил и вовсе застал ее врасплох, поэтому теперь ей приходится сотрудничать с Россией, сместив фокус внимания с критики Асада на борьбу против исламистов. 8 августа 2016 Al Arabiya

Al Arabiya: Приписывать Москве попытки протащить Трампа в Белый дом – абсурд Россия отлично изучила психологические аспекты информационной войны, считает обозреватель Al Arabiya. Утверждения о том, что Москва проталкивает Трампа в президенты США, смешны, но деликатной информацией о нем она может воспользоваться очень изобретательно. И наверняка, глядя на происходящее сейчас, в Москве громко смеются, уверен автор. 27 июля 2016 Al Arabiya

В Ливии Путин действует по сирийскому шаблону, а Западу ответить нечем Распределение сил в ливийском конфликте очень похоже на сирийскую модель: Запад поддерживает «демократическое» правительство Триполи, а Россия – восточную «авторитарную, милитаристскую автократию» в Тобруке, пишет Al Arabiya. Путин выработал эффективный шаблон, по которому ему удается втягивать в свою сферу влияния правительства Ближнего Востока, а Запад не способен дать на эту политику симметричный ответ, считает автор статьи. 5 июня 2016 Al Arabiya