Aktuálně: чешские политики предпочитают ложь Америки правде России

Чехам пора привыкнуть к мысли о том, что из НАТО невозможно «просто так взять и выйти», — альянс не намерен отказываться от поля действия, солдат и покупателей оружия, пишет чешское интернет-издание Aktuálně. От своих членов НАТО требует максимальной и безусловной лояльности. Поэтому чешским политикам теперь приходится поддерживать и все обвинения в адрес России, даже если некоторые версии выглядят сомнительными, подчёркивается в статье.