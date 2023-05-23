Akharin Khabar: строительство коридора «Север — Юг» имеет не только экономическое, но и стратегическое значение

Строительство транспортного коридора «Север — Юг», частью которого стала железнодорожная ветка Астара — Решт, указывает на реализацию исторических чаяний России, однако данный проект имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Как пишет Akharin Khabar, задача этого маршрута состоит уже в том, чтобы не допустить изоляции России в Балтийском море от мирового океана после введения обширных западных санкций и вступления Финляндии в НАТО.