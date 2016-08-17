В американском учебном центре самолеты условного врага раскрасили в синий, белый и красный цвета – так, что они стали похожи на российские истребители Су-35, пишет Air Force Times. Причем командование центра признает, что их целью было максимально приблизить учебные условия к реальным и натренировать пилотов на такого врага, которого они могли бы в дальнейшем встретить в небе.

Генерал ВВС США: Большинство пилотов РФ профессионально идут на перехват

Военным США все чаще приходится «сталкиваться» с русскими в международном воздушном пространстве и за его пределами, заявил генерал ВВС США Фрэнк Горенц. В интервью Air Force Times он отметил, что в большинстве своем российские пилоты ведут себя профессионально. Однако рискованные маневры отдельных экипажей вызывают вопросы и споры о том, что за этим стоит и зачем они это делают. Ведь так недалеко и до реальных столкновений в воздухе.