Air Force Times
Air Force Times: Для американских пилотов враг выглядит как Су-35
В американском учебном центре самолеты условного врага раскрасили в синий, белый и красный цвета – так, что они стали похожи на российские истребители Су-35, пишет Air Force Times. Причем командование центра признает, что их целью было максимально приблизить учебные условия к реальным и натренировать пилотов на такого врага, которого они могли бы в дальнейшем встретить в небе.
Генерал ВВС США: Большинство пилотов РФ профессионально идут на перехват
Военным США все чаще приходится «сталкиваться» с русскими в международном воздушном пространстве и за его пределами, заявил генерал ВВС США Фрэнк Горенц. В интервью Air Force Times он отметил, что в большинстве своем российские пилоты ведут себя профессионально. Однако рискованные маневры отдельных экипажей вызывают вопросы и споры о том, что за этим стоит и зачем они это делают. Ведь так недалеко и до реальных столкновений в воздухе.
Air Force Times: США перебросили F-22 в Румынию в помощь европейцам
Для поддержания безопасности союзников по НАТО Вашингтон перебросил два истребителя F-22 на авиабазу в Румынию, сообщает Air Force Times. Согласно заявлениям американских ВВС, сам этот факт показывает, что базы НАТО в Европе в состоянии принимать новейшие истребители пятого поколения, пишет издание.