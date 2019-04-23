AFM: командование НАТО в Европе не удовлетворено состоянием войск

Никто в командовании не удовлетворён состоянием сил НАТО в Европе, рассказал в эксклюзивном интервью Air Force Magazine новый главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс. На сегодняшний день войска действуют не так быстро и эффективно, как хотелось бы командирам, однако они продолжают работать над повышением боеспособности подразделений в европейских странах, особенно в Польше и Прибалтике.