Agenzia Nova: Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной и призвал разработать план Б

Все знают об этом, но не решаются сказать вслух: стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Предложения по выделению средств для Украины он считает недостаточно проработанными и не видит причин, по которым Венгрия должна направлять деньги налогоплательщиков для помощи Киеву. Вместо этого Орбан призывает разработать план Б и оценить его стоимость.