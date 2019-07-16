About Hungary: Орбан предупредил Европу о «миллионах мигрантов» в будущем

В грядущие десятилетия миграционное давление на Европу будет только возрастать по той причине, что численность населения там будет падать, в то время как в Азии и Африке — увеличиваться, пишет About Hungary со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению политика, в этой связи европейским государствам необходимо создать более серьёзную систему пограничного контроля, а также способствовать росту уровня рождаемости.