ABC Nyheter: своим докладом норвежская разведка помогла «разжигателям войны» в России

Россия не зря включила в свою военную доктрину предупреждение о том, что считает угрозой «военные объекты третьих стран», расположенные вблизи своих границ, считает норвежский эксперт Юлие Вильхельмсен. По её мнению, Норвегии не стоило прибегать к помощи американцев для укрепления обороны, поскольку это лишь подстегнуло опасения Москвы. А доклад норвежской разведки, где в качестве «главных угроз» фигурируют Россия и Китай, лишь играет на руку «разжигателям воинственных настроений» в России, предупреждает эксперт.