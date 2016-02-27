ABC 27: 23-летний украинский нелегал стал отличником в американской школе

Подделав документы, двадцатитрехлетний украинец Артур Самарин долгое время выдавал себя за 18-летнего Ашера Поттса, ученика средней школы Гаррисберга, штат Пенсильвания, сообщает ABC 27. Прежде чем обман раскрылся, украинский нелегал успел стать отличником, королем выпускного бала, социальным активистом и даже поступить в Корпус подготовки офицеров запаса. Сейчас Самарин находится под арестом, по его делу ведется расследование, а родители учеников беспокоятся, не успел ли он совратить одну из несовершеннолетних школьниц, говорится в репортаже.