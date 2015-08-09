Украинский вице-премьер: без независимой Украины не будет независимой Польши Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Иванна Климпуш-Цицнадзе заявила, что без независимой Украины не будет и независимой Польши. В интервью «5 каналу» политик также отметила, что сложности во взаимоотношениях между странами нужно рассматривать как временные. 1 декабря 2017 5 Канал

Глава ВМС Украины: россияне разбирают наши корабли на запчасти Украинские корабли, оставшиеся в Крыму после присоединения полуострова к России, используются как доноры и разбираются на запчасти. Об этом в эфире «5 канала» заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Он также выразил уверенность, что Украина дипломатическими усилиями сможет добиться либо денежной компенсации, либо возвращения кораблей. 28 февраля 2017 5 Канал

Саакашвили: Если Порошенко выдаст меня Грузии, я освобожусь через неделю В интервью украинскому «5 каналу» бывший губернатор Одесской области сообщил, что уверен: президент Украины не выдаст его Тбилиси, где он находится в уголовном розыске. Впрочем, даже если и выдаст, грузины защитят его и через неделю он будет свободен, считает политик. 13 ноября 2016 5 Канал

Украина назвала условие закупок газа у России Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может снова начать закупать газ у России. Однако произойдет это лишь в том случае, если если «Газпром» снизит цену. 7 июня 2016 5 Канал

5 канал: Надежду Савченко отправили в Киев Как сообщает «5 канал» со ссылкой на СМИ, самолет с Надеждой Савченко на борту уже вылетел из Ростова-на-Дону в Киев. Украинский телеканал отмечает, что через несколько часов пресс-служба Петра Порошенко анонсировала специальное заявление. 25 мая 2016 5 Канал

5 канал: Украинские военные декоммунизировали Ленина до Шевченко При помощи краски и строительной пены украинские военные сделали из памятника Владимиру Ленину монумент Тарасу Шевченко. Как сообщает «5 канал», это подразделение отличается креативностью, и в их лагере уже расположилось много переделанных скульптурных композиций. 20 мая 2016 5 Канал

5 канал: Яценюк объяснил отставку слепотой и безволием политиков Украины 10 апреля 2016 года Арсений Яценюк объявил о своем решении сложить полномочия премьер-министра Украины. Он объяснил свой поступок тем, что «желание сменить одного человека ослепило политиков и парализовало их волю к реальным изменениям в стране», передает «5 канал». 10 апреля 2016 5 Канал

Украинский экономист: В обвале гривны виноваты российские банки В эфире «5 канала» экс-заместитель главы украинского Нацбанка Александр Савченко заявил, что в обвале украинской национальной валюты виноваты российские банки. Как рассказал экономист, когда начинает падать рубль, российские банки массово скупают доллары на украинском рынке, что и приводит к обвалу гривны. 19 января 2016 5 Канал

5 Канал: С трезубцем вместо звезды Верховная рада станет еще эффективнее Со шпиля на здании Верховной рады Украины была демонтирована звезда, а на ее месте установлен трезубец – государственный герб Украины. Об этом сообщает на своем интернет-портале «5 Канал». При этом глава украинского парламента Владимир Гройсман связал это событие с реформами Рады, которые должны сделать ее работу эффективнее. 30 октября 2015 5 Канал

«5 канал» насчитал 50 пострадавших от «закона о децентрализации» Украинские националисты, недовольные принятием закона о децентрализации, устроили настоящий бой у стен Верховной рады. Как сообщает «5 канал», количество пострадавших в результате взрыва боевой гранаты, брошенной кем-то из толпы, идет на десятки, состояние четверых оценивается как тяжелое. 31 августа 2015 5 Канал