Эксперт: Турчинов призвал остановить АТО в попытке завоевать электорат

Неожиданный призыв главы СНБО Украины Александра Турчинова «завершить» операцию в Донбассе, поскольку в рамках формата АТО «оккупированные территории освободить невозможно», связан со стремлением украинских политиков завоевать симпатии в предвыборной гонке, пояснил политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирёв в интервью «24 каналу». По его мнению, власти начинают осознавать, что риторикой по сохранению территориальной целостности простых украинцев «уже не проймёшь», когда их кошельки опустели в условиях кризиса.