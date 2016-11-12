24 канал
Эксперт: Турчинов призвал остановить АТО в попытке завоевать электорат
Неожиданный призыв главы СНБО Украины Александра Турчинова «завершить» операцию в Донбассе, поскольку в рамках формата АТО «оккупированные территории освободить невозможно», связан со стремлением украинских политиков завоевать симпатии в предвыборной гонке, пояснил политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирёв в интервью «24 каналу». По его мнению, власти начинают осознавать, что риторикой по сохранению территориальной целостности простых украинцев «уже не проймёшь», когда их кошельки опустели в условиях кризиса.
24 канал: В Варшаве националисты растоптали и сожгли флаг Украины
11 ноября польские националисты растоптали и сожгли украинский флаг. Как сообщает «24 канал», инцидент произошел во время «Марша независимости» в Варшаве по случаю Дня независимости Польши.