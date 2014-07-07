Волейболист сборной России Алексей Спиридонов плюнул в одного из болельщиков после поражения российской команды на чемпионате мира, сообщает 20 minutos. Как отмечает издание, пострадавшим оказался польский депутат, который, по одной из версий, выкрикнул в адрес российских спортсменов фразу «Верните Крым!».

20 minutos: Самолеты в Барселоне чуть не столкнулись из-за «перспективы»

Российский лайнер, шедший на посадку в аэропорту Барселоны, едва не столкнулся с самолетом другой компании, вырулившим перед ним на взлетную полосу. Этот момент попал на любительское видео, которое позднее было выложено в интернете, пишет 20 minutos. Правда, у авиационных чиновников иная версия: никакого ЧП не было, просто ролик исказил истинную дистанцию между воздушными судами.