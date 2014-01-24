20 Minuten
20 Minuten: Кремль установил мир в Сирии, теперь предстоит его удержать
Российский президент смог добиться выдающихся успехов на Ближнем Востоке, пишет 20 Minuten. Он показал военную мощь своей страны и проявил дипломатическую мудрость, но эксперты сомневаются, что теперь, когда в Сирии установился мир, Москве хватит средств и ресурсов, чтобы его удержать.
Плакат Сбербанка напомнил швейцарцам нацистскую песню
Рекламный плакат Сбербанка в Давосе напоминает о временах национал-социализма, уверено швейцарское издание 20 Minuten. Слоган «Sochi today. The world tomorrow» ассоциируется, по мнению новостного портала, с официальной песней Германского трудового фронта под названием «Трясутся прогнившие кости».