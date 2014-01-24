20 Minuten: Кремль установил мир в Сирии, теперь предстоит его удержать

Российский президент смог добиться выдающихся успехов на Ближнем Востоке, пишет 20 Minuten. Он показал военную мощь своей страны и проявил дипломатическую мудрость, но эксперты сомневаются, что теперь, когда в Сирии установился мир, Москве хватит средств и ресурсов, чтобы его удержать.