Американский профессор: наказывать за допинг надо виновных, а не всю страну

Отстранение России от участия в Олимпиаде играет на руку Кремлю, который с 2012 года утверждает, что Россия — это «осаждённая крепость», окружённая врагами, которые хотят её уничтожить, пишет американский профессор Питер Рутланд. По мнению профессора, «беспрецедентное коллективное наказание» не имеет никакого смысла, в отличие от отстранения отдельных лиц, замешанных в допинговых скандалах, в том числе бывшего министра спорта Виталия Мутко.