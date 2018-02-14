В Харькове неизвестные раскрасили памятник УПА в цвета польского флага. Как передаёт «Фокус», на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о квалификации данного события.

Грибаускайте «оплакала» женщин Донбасса, Приднестровья и Карабаха

Ситуация с правами женщин в Донбассе ужасна, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, на территориях, «оккупированных пророссийскими боевиками», женщины постоянно подвергаются физическому и сексуальному насилию. То же самое происходит в Нагорном Карабахе, Грузии и Молдове, подчеркнула Грибаускайте, выступая на конференции ОБСЕ и ООН в Вильнюсе.