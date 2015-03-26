Украинская комиссия: Одесситы в Доме профсоюзов сгорели из-за «порыва ветра»

Эксперт общественной комиссии по расследованию трагедии 2 мая Александр Балинский заявил, что знает основную причину того, почему в Доме профсоюзов в Одессе было много погибших. По его словам, во время задымления произошел «резкий порыв ветра», который и увеличил площадь пожара.