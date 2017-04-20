Унiан
Турчинов: Россия способна вторгнуться на Украину за 3 часа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уверен, что в случае вооружённого конфликта российские военные способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины. Как передаёт «Унiан», политик отметил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Европы.
Унiан: Порошенко утвердил доктрину для защиты от «пропаганды России»
В целях противодействия «разрушительному информационному воздействию Российской Федерации» украинский президент Пётр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности, сообщает «Унiан». Документ предусматривает участие всех государственных органов в обеспечении «защиты украинского информационного пространства», а также «освещении героического сопротивления украинского народа российской агрессии».
«Манчестер Юнайтед» не пустил российских фанатов в Одессу по просьбе Киева
Власти Украины не рекомендовали руководству английского клуба выдавать билеты на игру «Манчестер Юнайтед» и луганской «Зари» болельщикам из России из-за сложной политической обстановки, передает «Унiан». Желая избежать проблем, связанных с безопасностью, руководство «МЮ» аннулировало билеты своих российских фанатов.
Порошенко: Эрдоган не извинялся перед Путиным, а выразил соболезнования
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал письмо своего турецкого коллеги Владимиру Путину. Как сообщает «Унiан», лидер Украины считает, что Эрдоган выражал соболезнования семье погибшего, а не извинялся перед Путиным.
Порошенко: Мои слова о New York Times неправильно поняли
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его слова относительно статьи New York Times о коррупции на Украине были неверно интерпретированы. Как пишет «Унiан», ранее Порошенко фактически обвинил американское издание в гибридной войне.
Унiан: Яценюк разглядел новую Украину - лидера Европы
Арсений Яценюк рассказал, что у новой Украины есть все шансы стать лидером Европы. На церемонии открытия первого в стране некоммерческого инкубатора премьер-министр заявил, что будущее страны - за объединением новейших технологий, гражданского общества и власти, утверждает «Унiан».
Украинские активисты прославили ВВС Турции и пожелали «смерти врагам»
В Турции наблюдается ажиотаж вокруг видеоролика о местных ВВС, который сделали украинские волонтеры People’s Projeсt, сообщает «Унiан». Видео, в финале которого появляется надпись «Слава турецким ВВС! Смерть врагам!», демонстрируется на CNN Turk. Впрочем, неизвестно, был ли сделан этот ролик до или после атаки на российский Су-24.