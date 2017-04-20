Турчинов: Россия способна вторгнуться на Украину за 3 часа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уверен, что в случае вооружённого конфликта российские военные способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины. Как передаёт «Унiан», политик отметил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Европы. 20 апреля 2017 Унiан

Унiан: Порошенко утвердил доктрину для защиты от «пропаганды России» В целях противодействия «разрушительному информационному воздействию Российской Федерации» украинский президент Пётр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности, сообщает «Унiан». Документ предусматривает участие всех государственных органов в обеспечении «защиты украинского информационного пространства», а также «освещении героического сопротивления украинского народа российской агрессии». 26 февраля 2017 Унiан

«Манчестер Юнайтед» не пустил российских фанатов в Одессу по просьбе Киева Власти Украины не рекомендовали руководству английского клуба выдавать билеты на игру «Манчестер Юнайтед» и луганской «Зари» болельщикам из России из-за сложной политической обстановки, передает «Унiан». Желая избежать проблем, связанных с безопасностью, руководство «МЮ» аннулировало билеты своих российских фанатов. 19 ноября 2016 Унiан

Порошенко: Эрдоган не извинялся перед Путиным, а выразил соболезнования Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал письмо своего турецкого коллеги Владимиру Путину. Как сообщает «Унiан», лидер Украины считает, что Эрдоган выражал соболезнования семье погибшего, а не извинялся перед Путиным. 28 июня 2016 Унiан

Порошенко: Мои слова о New York Times неправильно поняли Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его слова относительно статьи New York Times о коррупции на Украине были неверно интерпретированы. Как пишет «Унiан», ранее Порошенко фактически обвинил американское издание в гибридной войне. 4 апреля 2016 Унiан

Унiан: Яценюк разглядел новую Украину - лидера Европы Арсений Яценюк рассказал, что у новой Украины есть все шансы стать лидером Европы. На церемонии открытия первого в стране некоммерческого инкубатора премьер-министр заявил, что будущее страны - за объединением новейших технологий, гражданского общества и власти, утверждает «Унiан». 7 февраля 2016 Унiан