Укринформ: Волкер призвал подумать об ужесточении санкций за Крым Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пришло время подумать над ужесточением последствий за поездки, торговлю и бизнес-контакты с Крымом, сообщает Укринформ. При этом он отметил важность того, что США, Украина и страны ЕС не признают «российскую аннексию» полуострова. 8 марта 2018 Укринформ

Укринформ: США выделят $560 млн «на поддержку Украины» Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год, который предусматривает выделение более 560 миллионов долларов в качестве различных видов помощи для Украины, сообщает Укринформ. Ожидается, что президент Дональд Трамп подпишет утверждённый проект бюджета в самое ближайшее время, поскольку в пятницу истекает срок разрешённого финансирования правительства, поясняется в статье. 5 мая 2017 Укринформ

Укринформ: Канада обучит украинских полицейских самозащите В рамках двустороннего соглашения канадские специалисты обучат украинских полицейских технике самозащиты и задержанию правонарушителей. Как сообщает «Укринформ», главная цель обучения — улучшение личной безопасности сотрудников правоохранительных органов Украины. 18 марта 2017 Укринформ

Генштаб Украины: Вторжение России возможно «отовсюду» Глава Генштаба и командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко считает, что угроза для его страны от России исходит «отовсюду, где есть российские войска». Как заявил генерал в интервью «Укринформу», в Генштабе реально оценивают эти угрозы военного характера и просчитывают вероятные сценарии развития событий на случай «масштабной российской агрессии». 5 декабря 2016 Укринформ

Фейгин: Визит Савченко в Москву создает для украинцев иллюзию безопасности Адвокат Марк Фейгин считает, что поездка в Россию Надежды Савченко создает для украинцев иллюзию безопасности. Как заявил Фейгин изданию «Укринформ», украинские граждане могут потерять бдительность и поехать в Россию, где их сразу арестуют, и адвокатам снова придется браться за дело. 27 октября 2016 Укринформ

Укринформ: Париж тормозит продление санкций ЕС против РФ ЕС готов утвердить продление экономических санкций против России, однако процесс тормозит Париж. Как сообщил высокопоставленный дипломат собственному корреспонденту «Укринформа» в Брюсселе, власти Франции все еще согласовывают этот вопрос в национальном парламенте. 23 июня 2016 Укринформ

Укринформ: Ватикан призвал россиян просить прощения у украинского народа Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций назвал украинцев «народом-мучеником». Как сообщает «Укринформ», он также призвал россиян не терять времени, а просить прощения за все причиненные обиды. 21 июня 2016 Укринформ

Укринформ: Гройсман предложил конкурс за право провести Евровидение-2017 По мнению премьер-министра Украины, для определения города, в котором в следующем году будет проходить Евровидение, следует организовать конкурс среди мегаполисов-претендентов. Как сообщает «Укринформ», Владимир Гройсман считает, что этот вопрос должны решать публично сами города. 18 мая 2016 Укринформ

Укринформ: Порошенко предложил усилить антироссийские санкции Украинский президент Петр Порошенко призвал страны Запада усилить санкции против России, сообщает «Укринформ». Таким образом он отреагировал на сомнение некоторых европейских стран в эффективности этих штрафных мер. 9 мая 2016 Укринформ

Польша направила Киеву ноту протеста за осквернение памятника Иоанну Павлу II В ответ на вандализм над памятником Иоанну Павлу II МИД Польши отправил в украинское внешнеполитическое ведомство ноту протеста. Как пишет «Укринформ», ранее неизвестные повредили монумент, находящийся в Дрогобыче на Западной Украине. 21 марта 2016 Укринформ