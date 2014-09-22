Российский пранкер Vovan222 обнародовал аудиозапись, на которой он разыграл мэра Киева Виталия Кличко. Как сообщает «УРА-Информ», пранкер попросил отключить горячую воду лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко и включить министру внутренних дел Арсену Авакову.

По всему Крыму стихийно формируются отряды самообороны

Захваченные ночью здания Верховного Совета Крыма и Совета министров находятся под контролем «Самообороны русскоязычного населения». Отряды самообороны стихийно формируются по всему Крыму, сообщает издание «Ура-Информ». Это «сторонники русскоязычного населения», и сейчас они собираются в Симферополе, отмечает украинский сайт.