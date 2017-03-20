Телеграф
Телеграф: за «незаконный» визит в Крым сербских и чешских политиков не пустят на Украину
Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну четверым гражданам Сербии и одному гражданину Чехии за посещение Крыма, сообщает «Телеграф». По данным СБУ, украинцев в составе этой делегации не было.
Патриарх Филарет: Запад поможет нам «уничтожить российское зло»
Глава УПЦ патриарх Филарет заявил, что украинцы чтут героев-чернобыльцев наравне с «нынешними героями» — участниками так называемой анти-террористической операции, которые защищают страну от «рабства и агрессии». Путин не должен забывать, что он «грешный человек», а Киев стоит «на пути правды и добра» и выполняет божью волю, поэтому никогда не будет побежден, подчеркнул Филарет.
Польские футбольные фанаты «вернули» себе Львов
Болельщики из Варшавы отметились в Киеве агрессивным и провокационным поведением: они напали в центре украинской столицы на местного футбольного комментатора и отняли у него шарф харьковского клуба «Металлист». А во время матча, как сообщает украинский портал «Телеграф», они вывесили огромный баннер, откровенно намекающий, что «Львов — это Польша».