Телеграф: за «незаконный» визит в Крым сербских и чешских политиков не пустят на Украину Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну четверым гражданам Сербии и одному гражданину Чехии за посещение Крыма, сообщает «Телеграф». По данным СБУ, украинцев в составе этой делегации не было. 20 марта 2017 Телеграф

Патриарх Филарет: Запад поможет нам «уничтожить российское зло» Глава УПЦ патриарх Филарет заявил, что украинцы чтут героев-чернобыльцев наравне с «нынешними героями» — участниками так называемой анти-террористической операции, которые защищают страну от «рабства и агрессии». Путин не должен забывать, что он «грешный человек», а Киев стоит «на пути правды и добра» и выполняет божью волю, поэтому никогда не будет побежден, подчеркнул Филарет. 27 апреля 2015 Телеграф