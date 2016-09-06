ТН: Комитет Европарламента высказался за безвизовый режим с Грузией Члены комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подавляющим большинством проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима со странами ЕС, сообщает «Тбилисская неделя». Далее этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Европарламента, отмечается в статье. 6 сентября 2016 Тбилисская неделя

Еду для Саакашвили готовили на ворованном газе Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пользовался природным газом. Под его резиденцией обнаружили газопровод, газ по которому подавался в обход счетчика, пишет «Тбилисская неделя». 17 января 2014 Тбилисская неделя

В Грузии осквернили памятник Сталину Неизвестные вандалы в грузинском Телави закрасили краской памятник Иосифу Сталину, установленный накануне, и написали на нем оскорбительные надписи. Как передает «Тбилисская неделя», это уже не первый случай вандализма в отношении памятников Сталину, восстановленных в последние годы. 2 сентября 2013 Тбилисская неделя

Иванишвили: Хорошие отношения с РФ важны для стабильности Грузии Правительство Грузии сделает все возможное для нормализации отношений с Россией, заверил премьер-министр этой страны Бидзина Иванишвили. По его мнению, хорошие отношения с РФ очень важны для политической стабильности и экономики Грузии, сообщает «Тбилисская неделя». 25 августа 2013 Тбилисская неделя

Американцы заявили, что тбилисская лаборатория не связана с биооружием Посол Соединенных Штатов в Грузии Ричард Норланд ответил на обвинения российских властей в том, что США занимаются на территории Грузии разработкой биологического оружия. Он заявил, что Центр исследования общественного здоровья в Тбилиси не имеет военного назначения. 31 июля 2013 Тбилисская неделя

Саакашвили не стерпел «подзатыльников» от Онищенко К нам прикрепили чиновника более низкого ранга, который периодически дает нам подзатыльники. Так Саакашвили прокомментировал отношение главы Роспотребнадзора к Грузии. По мнению грузинского президента, Онищенко «не уважил нас и не приехал» на проверку качества вина, а прислал делегацию, перед которой местные чиновники и виноделы «стояли на задних лапах». 9 июля 2013 Тбилисская неделя

Грузия будет участвовать в сочинской Олимпиаде Грузинские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Сочи в 2014 году, сообщает Тбилисская неделя. Об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета страны Элгуджа Беришвили. 22 июня 2013 Тбилисская неделя

Госдума объявила войну пиратству в Интернете Депутаты Государственной Думы приняли закон о борьбе с интернет-пиратством. В настоящий момент речь идет только о нелегальном размещении фильмов, сообщает грузинское издание «Тбилисская неделя». Причем карательные меры направлены исключительно на тех, что распространяет контент. 22 июня 2013 Тбилисская неделя

Секретарь Совета безопасности Грузии: Россия любит Грузию, но как колонию Владимир Путин заявил, что Москва хочет восстановления отношений с Тбилиси. Однако при этом он отметил, что Россия не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, пишет «Тбилисская неделя». По мнению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Гиги Бокерии, такая риторика характерна для политической среды РФ. 12 июня 2013 Тбилисская неделя

Саакашвили: Тюремщик-Россия уйдет с Кавказа в ближайшие годы Во время церемонии награждения грузинских военных Михаил Саакашвили заявил, что через какое-то время России «будет не до Грузии». По его мнению, этому способствуют демографические, политические и экономические факторы, пишет «Тбилисская неделя». 28 мая 2013 Тбилисская неделя