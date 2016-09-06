Тбилисская неделя
ТН: Комитет Европарламента высказался за безвизовый режим с Грузией
Члены комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подавляющим большинством проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима со странами ЕС, сообщает «Тбилисская неделя». Далее этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Европарламента, отмечается в статье.
Еду для Саакашвили готовили на ворованном газе
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пользовался природным газом. Под его резиденцией обнаружили газопровод, газ по которому подавался в обход счетчика, пишет «Тбилисская неделя».
В Грузии осквернили памятник Сталину
Неизвестные вандалы в грузинском Телави закрасили краской памятник Иосифу Сталину, установленный накануне, и написали на нем оскорбительные надписи. Как передает «Тбилисская неделя», это уже не первый случай вандализма в отношении памятников Сталину, восстановленных в последние годы.
Иванишвили: Хорошие отношения с РФ важны для стабильности Грузии
Правительство Грузии сделает все возможное для нормализации отношений с Россией, заверил премьер-министр этой страны Бидзина Иванишвили. По его мнению, хорошие отношения с РФ очень важны для политической стабильности и экономики Грузии, сообщает «Тбилисская неделя».
Американцы заявили, что тбилисская лаборатория не связана с биооружием
Посол Соединенных Штатов в Грузии Ричард Норланд ответил на обвинения российских властей в том, что США занимаются на территории Грузии разработкой биологического оружия. Он заявил, что Центр исследования общественного здоровья в Тбилиси не имеет военного назначения.
Саакашвили не стерпел «подзатыльников» от Онищенко
К нам прикрепили чиновника более низкого ранга, который периодически дает нам подзатыльники. Так Саакашвили прокомментировал отношение главы Роспотребнадзора к Грузии. По мнению грузинского президента, Онищенко «не уважил нас и не приехал» на проверку качества вина, а прислал делегацию, перед которой местные чиновники и виноделы «стояли на задних лапах».
Грузия будет участвовать в сочинской Олимпиаде
Грузинские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Сочи в 2014 году, сообщает Тбилисская неделя. Об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета страны Элгуджа Беришвили.
Госдума объявила войну пиратству в Интернете
Депутаты Государственной Думы приняли закон о борьбе с интернет-пиратством. В настоящий момент речь идет только о нелегальном размещении фильмов, сообщает грузинское издание «Тбилисская неделя». Причем карательные меры направлены исключительно на тех, что распространяет контент.
Секретарь Совета безопасности Грузии: Россия любит Грузию, но как колонию
Владимир Путин заявил, что Москва хочет восстановления отношений с Тбилиси. Однако при этом он отметил, что Россия не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, пишет «Тбилисская неделя». По мнению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Гиги Бокерии, такая риторика характерна для политической среды РФ.
Саакашвили: Тюремщик-Россия уйдет с Кавказа в ближайшие годы
Во время церемонии награждения грузинских военных Михаил Саакашвили заявил, что через какое-то время России «будет не до Грузии». По его мнению, этому способствуют демографические, политические и экономические факторы, пишет «Тбилисская неделя».
Саакашвили: РФ придется деоккупировать Абхазию и Цхинвальский регион
Грузинский президент заявил, что Москва «интенсивно работает», чтобы «узаконить оккупацию наших территорий». Однако он подчеркнул, что России придется обязательно «деоккупировать» Абхазию и Цхинвальский регион, сообщает «Тбилисская неделя».