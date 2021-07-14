Американский экшен с русской эстетикой: российский фильм стал самым популярным на Netflix

Российский супергеройский боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» неожиданно возглавил мировой рейтинг самых популярных художественных фильмов на Netflix. Как пишет болгарское издание «Сега», на первый взгляд российский фильм похож на американский, только с русским акцентом, однако существует одно очень существенное отличие — прямо противоположная идеология: главный злодей, по сути, является положительным персонажем.