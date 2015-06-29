Медсестру отстранили от работы за то, что она попросила у больного убрать из палаты флаг националистического объединения «Правый сектор». Как пишет «Сайт города Днепропетровска», женщина объясняет свое требование санитарными нормами, однако ее обвиняют в непатриотичном поведении.

Попытка говорить по-украински закончилась для журналистки мигренью

Журналистка из Днепропетровска решила личным примером поддержать государственный язык: вместо родного для нее русского она попыталась целый день говорить только на «мове». Эксперимент, по ее словам, прошел удачно, но побочным эффектом стали «пристальные взгляды» горожан и головная боль, настигшая ее в результате переутомления.