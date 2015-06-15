Украинскую учительницу уволили за «прославление агрессора» Ученики одной из школ Черниговской области пожаловались родителям на «непатриотичное» поведение своей учительницы. По их мнению, она выбрала для диктанта фразы из литературных произведений, чересчур прославляющие «страну-агрессора» Россию. В результате преподавательницу уволили, сообщает СТБ. 15 июня 2015 СТБ

Украинские журналисты застали мародеров ВСУ за любимым делом Воровство в украинской армии принимает массовый характер. У жителей Донбасса солдаты отбирают все, что имеет хоть какую-то ценность: мотоциклы, генераторы и даже гаражные ворота. Не брезгуют воины АТО и кражей гуманитарной помощи, собранной их собственными волонтерами, сообщает СТБ. 20 апреля 2015 СТБ

Киев призвал не путать режим ЧС в Донецке и Луганске с военным положением Правительство Украины ввело на территории Донбасса режим чрезвычайной ситуации. Как передает СТБ, Арсений Яценюк призвал не путать режим ЧС с военным или чрезвычайным положением. 27 января 2015 СТБ

Горбачев призвал Путина и Обаму восстановить мир на Украине Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал письмо президентам России и США. В нем Горбачев призвал Барака Обаму и Владимира Путина вмешаться в ситуацию на Украине и восстановить мир. Однако Кремль остается при своей позиции: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела другого государства и не позволит этого делать другим странам. 24 января 2014 СТБ

Слезы Путина вызвали волну обсуждений в Интернете Президентские слезы на празднике, посвященном дню МВД, вызвали волну обсуждений в сети. Как передает СТБ, кто-то считает, что Путин и вправду не сдержал эмоций, но большинство пользователей уверены, что президент не плачет, ему просто что-то попало в глаз. 15 ноября 2013 СТБ

Модели-гангстерше грозит 10 лет за налет Нижегородская полиция задержала фотомодель Джульетту Алмазову, совершившую вооруженное нападение на финансовое учреждение. Что подтолкнуло модель на такой поступок, девушка объяснить не может. Как передает СТБ, «светить» звезде Интернета скорее всего теперь придется в колонии - преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы. 27 сентября 2013 СТБ

Украинский рыбак винит российских пограничников в гибели друзей Александр Федорович, единственный выживший после столкновения в Азовском море моторной лодки и катера погранвойск РФ, обвинил в нем российских моряков. По его словам, пограничное судно само шло на таран и даже открыло по рыбакам стрельбу. Однако, как передает СТБ, у следствия другая версия. 7 августа 2013 СТБ

Реклама напомнила дагестанцам о кровной мести Социальный антикоррупционный ролик, выпущенный властями Дагестана, вызвал волну негодования. Как передает СТБ, многие готовы выйти протестовать, поскольку видео напоминает дагестанцам о кровной мести и межнациональных конфликтах. 5 августа 2013 СТБ

Украинский экстремал остановил навигацию на Неве Властям Санкт-Петербурга пришлось приостановить навигацию на Неве из-за экстремала, забравшегося на фонарный столб разводного моста. Любителю острых ощущений удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Полиция предполагает, что нарушителем спокойствия является киевлянин, известный в Интернете своей любовью к покорению высотных объектов. 7 мая 2013 СТБ

СТБ: Россия создает пробки на украинской границе На украинско-российской границе образовалась многокилометровая пробка. Как передает СТБ, виной всему не только огромные снеговые завалы, парализовавшие движение на трассе, но и бездействие российских пограничников, почему-то не пропускающих грузовики. 28 марта 2013 СТБ