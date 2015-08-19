Репортер: Шестерых цыган провожали «на войну с оккупантами» всем табором

Из почти двух десятков закарпатских цыган годными для мобилизации в украинскую армию оказались лишь шестеро. Как отмечает издание «Репортер», военкому удалось мотивировать цыган идти на войну «с русскими оккупантами» тем, что пора отдавать долг государству, которое выплачивает пособие их многодетным семьям.