«Транснефть» обвинила Белоруссию в срыве договоренностей Белорусская сторона в одностороннем порядке решила повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории в среднем на 50 процентов, сообщает «Радыё свабода». По мнению представителей компании «Транснефть», тем самым нарушаются уже существующие договоренности и механизмы формирования тарифов. 3 октября 2016 Радыё Свабода

Глава белорусских паралимпийцев возьмет флаг России на трибуны в Рио В соответствии с международными правилами и требованиями белорусские спортсмены будут нести только свой национальный флаг во время открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заверил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. Однако взять российский флаг на официальные трибуны им никто не запрещает. Кроме того, сам Шепель хочет лично поддержать российских спортсменов, которых от Паралимпиады отстранили, пишет «Радыё Свабода». 24 августа 2016 Радыё Свабода

Радыё Свабода: Белорусские книжные магазины решили отдать Крым Украине Из книжных магазинов белорусского Могилева стали исчезать глобусы, на которых Крым был отмечен частью России. Произошло это после того, как по запросу одного из белорусских политиков местное управление торговли и услуг издало предписание не продавать политические карты и глобусы, на которых полуостров не относится к Украине, сообщает «Радыё свабода». 5 июня 2016 Радыё Свабода

Радыё Свабода: Белорусские СМИ вынуждены плясать под российскую дудку Россия и Белоруссия намерены расширять сотрудничество по созданию общего информационного пространства, но журналисты «Радыё Свабода» уверены, что в этом нет нужды: белорусским СМИ и без того приходится «плясать под московскую дудку», а для многих белорусов «окно в мир» открывают именно российские телеканалы. 14 мая 2016 Радыё Свабода

Лукашенко призвал Россию и Турцию пойти друг другу на уступки Белорусский президент выступил с примирительной речью в адрес России и Турции. Он призвал Москву и Анкару найти компромисс и прийти к миру, иначе, по его словам, конфликт между двумя странами может вылиться в общее обострение отношений во всем мире, сообщает «Радыё свабода». 13 декабря 2015 Радыё Свабода

Алексиевич: Я не оскорбляла народ, только критиковала Лукашенко Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич ответила на слова президента Лукашенко о том, что она «вылила ушат грязи» на свою страну. По словам писательницы, критикует она только самого президента, а народ – как белорусский, так и русский – никогда не оскорбляла, пишет «Радыё свабода». 25 октября 2015 Радыё Свабода

Радыё Свабода: Москве все труднее удерживать Минск от разворота на Запад В российских интеграционных проектах нет ничего притягательного для Белоруссии, и потому Москва намеренно накаляет обстановку, чтобы заставить Минск сделать выбор между собой и западными странами. Такую точку зрения высказал белорусский политолог Арсений Сивицкий в интервью «Радыё Свабода». При этом, по его словам, Россия вполне может воспользоваться и военно-политическими средствами для достижения своих целей. 9 сентября 2015 Радыё Свабода

Историк: Путину не «русский мир» нужен, а власть и сохранение режима Российский президент во главу своей политики поставил концепцию «русского мира», но для него первостепенную роль играет не идеология, а сохранение личной власти, считает британский историк Тимоти Гартон Эш. Как он заявил в интервью «Радыё Свабода», об этом говорит в том числе и то, что за всю историю правления Владимира Путина у него случались периоды, когда он был готов сотрудничать с Западом. 4 июля 2015 Радыё Свабода

Украинскому ТВ запретили показывать российское кино Украинское правительство выпустило постановление о запрете трансляции по телевидению фильмов и сериалов о российских военных, снятых с 1991 года, и всей российской кинопродукции, созданной после 1 января 2014 года. При этом кинотеатры могут показывать эти фильмы, но только с разрешения экспертной комиссии Госкино, сообщает «Радыё Свабода». 6 апреля 2015 Радыё Свабода

Грибаускайте стала человеком года на Украине Президент Литвы Даля Грибаускайте получила национальную премию Украины «Человек года» из рук первого украинского президента Леонида Кравчука. Таким образом украинские власти отблагодарили литовского лидера за «отстаивание интересов Украины на высшем международном уровне и последовательную критику России», сообщает «Радыё Свабода». 23 марта 2015 Радыё Свабода