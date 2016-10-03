Радыё Свабода
«Транснефть» обвинила Белоруссию в срыве договоренностей
Белорусская сторона в одностороннем порядке решила повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории в среднем на 50 процентов, сообщает «Радыё свабода». По мнению представителей компании «Транснефть», тем самым нарушаются уже существующие договоренности и механизмы формирования тарифов.
Глава белорусских паралимпийцев возьмет флаг России на трибуны в Рио
В соответствии с международными правилами и требованиями белорусские спортсмены будут нести только свой национальный флаг во время открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заверил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. Однако взять российский флаг на официальные трибуны им никто не запрещает. Кроме того, сам Шепель хочет лично поддержать российских спортсменов, которых от Паралимпиады отстранили, пишет «Радыё Свабода».
Радыё Свабода: Белорусские книжные магазины решили отдать Крым Украине
Из книжных магазинов белорусского Могилева стали исчезать глобусы, на которых Крым был отмечен частью России. Произошло это после того, как по запросу одного из белорусских политиков местное управление торговли и услуг издало предписание не продавать политические карты и глобусы, на которых полуостров не относится к Украине, сообщает «Радыё свабода».
Радыё Свабода: Белорусские СМИ вынуждены плясать под российскую дудку
Россия и Белоруссия намерены расширять сотрудничество по созданию общего информационного пространства, но журналисты «Радыё Свабода» уверены, что в этом нет нужды: белорусским СМИ и без того приходится «плясать под московскую дудку», а для многих белорусов «окно в мир» открывают именно российские телеканалы.
Лукашенко призвал Россию и Турцию пойти друг другу на уступки
Белорусский президент выступил с примирительной речью в адрес России и Турции. Он призвал Москву и Анкару найти компромисс и прийти к миру, иначе, по его словам, конфликт между двумя странами может вылиться в общее обострение отношений во всем мире, сообщает «Радыё свабода».
Алексиевич: Я не оскорбляла народ, только критиковала Лукашенко
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич ответила на слова президента Лукашенко о том, что она «вылила ушат грязи» на свою страну. По словам писательницы, критикует она только самого президента, а народ – как белорусский, так и русский – никогда не оскорбляла, пишет «Радыё свабода».
Радыё Свабода: Москве все труднее удерживать Минск от разворота на Запад
В российских интеграционных проектах нет ничего притягательного для Белоруссии, и потому Москва намеренно накаляет обстановку, чтобы заставить Минск сделать выбор между собой и западными странами. Такую точку зрения высказал белорусский политолог Арсений Сивицкий в интервью «Радыё Свабода». При этом, по его словам, Россия вполне может воспользоваться и военно-политическими средствами для достижения своих целей.
Историк: Путину не «русский мир» нужен, а власть и сохранение режима
Российский президент во главу своей политики поставил концепцию «русского мира», но для него первостепенную роль играет не идеология, а сохранение личной власти, считает британский историк Тимоти Гартон Эш. Как он заявил в интервью «Радыё Свабода», об этом говорит в том числе и то, что за всю историю правления Владимира Путина у него случались периоды, когда он был готов сотрудничать с Западом.
Украинскому ТВ запретили показывать российское кино
Украинское правительство выпустило постановление о запрете трансляции по телевидению фильмов и сериалов о российских военных, снятых с 1991 года, и всей российской кинопродукции, созданной после 1 января 2014 года. При этом кинотеатры могут показывать эти фильмы, но только с разрешения экспертной комиссии Госкино, сообщает «Радыё Свабода».
Грибаускайте стала человеком года на Украине
Президент Литвы Даля Грибаускайте получила национальную премию Украины «Человек года» из рук первого украинского президента Леонида Кравчука. Таким образом украинские власти отблагодарили литовского лидера за «отстаивание интересов Украины на высшем международном уровне и последовательную критику России», сообщает «Радыё Свабода».
Леонид Кравчук: Никто не накажет Россию за невыполненные договоренности
Как показала ситуация с Будапештским меморандумом, если Россия не выполняет условия договора, то это проходит для нее без последствий, считает первый президент независимой Украины. В интервью «Радыё Свабода» он признался: и в Минские соглашения он не верит, потому как, по его убеждению, подписывать итоговый документ должны были Путин и Порошенко, а не ополченцы и представители властей.