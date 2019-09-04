Радио Болгария: Россию удивила реакция Болгарии на выставку в честь освобождения Европы от нацизма

МИД Болгарии раскритиковал выставку, посвящённую 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую запланировало российское посольство. Как передаёт «Радио Болгария», внешнеполитическое ведомство Болгарии заявило,что СССР якобы оккупировал Болгарию в 1944 году. Российское посольство выразило удивление в связи с острой реакцией МИД Болгарии, заявив, что выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом.