РТС
Сербский премьер ответил критикам: НАТО защищает сербов от угроз
Сербия нуждается в НАТО для защиты сербского народа в Косове и Митохии, заявил премьер-министр Александр Вучич в ответ на критику оппозиционеров. Поэтому Белград продолжит финансово участвовать в военных операциях альянса, что, впрочем, не помешает ему сохранять военный нейтралитет, заверил Вучич.
РТС: Дмитрию Рогозину отказали во въезде в Черногорию
Черногория отказала российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину во въезде в страну, сообщает сербский телеканал РТС. Приглашение высокопоставленному российскому чиновнику, выступающему против вступления Черногории в НАТО, поступило от представителя черногорской оппозиционной коалиции Милана Кнежевича и не было согласовано с компетентными органами.
Ситуация в арабском мире может отразиться и на России
Дмитрий Медведев, выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, заявил о возможности «прямого воздействия» революций в арабских государствах на Россию, в особенности, на ситуацию на Северном Кавказе.
Доку Умаров угрожает России новыми терактами
Лидер чеченских экстремистов выступил с обращением, в котором потребовал вывести все российские войска с Северного Кавказа, иначе последуют новые террористические нападения.
Передел ответственности
После теракта в Домодедово российские власти ищут виновных. Предположительно, нападение было организовано исламистами с Северного Кавказа. А служба безопасности аэропорта и милиция не справились со своей работой, но никто из них не хочет брать ответственность на себя.
Ярослав Качиньский: польская делегация не банда самоубийц
Брат погибшего в авиакатастрофе под Катынью польского президента Леха Качиньского, заявил, что доклад МАК - это насмешка над Польшей. И потребовал от нынешнего правительства добиться проведения альтернативного расследования.
Тревожный сигнал для иностранных инвесторов
Сторонники Ходорковского утверждают, что решение суда по делу бывшего олигарха имеет политическую подоплеку. А аналитики отмечают, что иностранные инвесторы должны из этого сделать совершенно определенные выводы.
Погодные аномалии в России
Власти Москвы просят горожан без особой надобности не выходить из дома: город окован льдом, а в некоторых его районах нарушено водо- и электроснабжение. В это же время на юге России – в Краснодарском крае – люди целые дни проводят на улице, так как в регион пришла настоящая весна.
Радиоактивная посылка из Сербии
Целый месяц отработанное ядерное топливо и высокообогащенный уран добирались из Сербии в Россию на утилизацию. План транспортировки держался в секрете, потому что опасный груз мог заинтересовать террористов.
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере технологий
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в научной сфере, в области вооружений и решили вместе бороться с терроризмом. А российский президент Дмитрий Медведев назвал Индию достойным кандидатом постоянные члены Совета Безопасности ООН.
Новое слово в лечении диабета
До сих пор во всем мире при лечении тяжелых форм диабета применяли пересадку клеток человеческой поджелудочной железы. В России зарегистрировали новую методику – пересадку клеточной ткани свиней.