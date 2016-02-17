Сербский премьер ответил критикам: НАТО защищает сербов от угроз Сербия нуждается в НАТО для защиты сербского народа в Косове и Митохии, заявил премьер-министр Александр Вучич в ответ на критику оппозиционеров. Поэтому Белград продолжит финансово участвовать в военных операциях альянса, что, впрочем, не помешает ему сохранять военный нейтралитет, заверил Вучич. 17 февраля 2016 РТС

РТС: Дмитрию Рогозину отказали во въезде в Черногорию Черногория отказала российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину во въезде в страну, сообщает сербский телеканал РТС. Приглашение высокопоставленному российскому чиновнику, выступающему против вступления Черногории в НАТО, поступило от представителя черногорской оппозиционной коалиции Милана Кнежевича и не было согласовано с компетентными органами. 11 февраля 2016 РТС

Ситуация в арабском мире может отразиться и на России Дмитрий Медведев, выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, заявил о возможности «прямого воздействия» революций в арабских государствах на Россию, в особенности, на ситуацию на Северном Кавказе. 24 февраля 2011 РТС

Доку Умаров угрожает России новыми терактами Лидер чеченских экстремистов выступил с обращением, в котором потребовал вывести все российские войска с Северного Кавказа, иначе последуют новые террористические нападения. 8 февраля 2011 РТС

Передел ответственности После теракта в Домодедово российские власти ищут виновных. Предположительно, нападение было организовано исламистами с Северного Кавказа. А служба безопасности аэропорта и милиция не справились со своей работой, но никто из них не хочет брать ответственность на себя. 25 января 2011 РТС

Ярослав Качиньский: польская делегация не банда самоубийц Брат погибшего в авиакатастрофе под Катынью польского президента Леха Качиньского, заявил, что доклад МАК - это насмешка над Польшей. И потребовал от нынешнего правительства добиться проведения альтернативного расследования. 12 января 2011 РТС

Тревожный сигнал для иностранных инвесторов Сторонники Ходорковского утверждают, что решение суда по делу бывшего олигарха имеет политическую подоплеку. А аналитики отмечают, что иностранные инвесторы должны из этого сделать совершенно определенные выводы. 27 декабря 2010 РТС

Погодные аномалии в России Власти Москвы просят горожан без особой надобности не выходить из дома: город окован льдом, а в некоторых его районах нарушено водо- и электроснабжение. В это же время на юге России – в Краснодарском крае – люди целые дни проводят на улице, так как в регион пришла настоящая весна. 26 декабря 2010 РТС

Радиоактивная посылка из Сербии Целый месяц отработанное ядерное топливо и высокообогащенный уран добирались из Сербии в Россию на утилизацию. План транспортировки держался в секрете, потому что опасный груз мог заинтересовать террористов. 22 декабря 2010 РТС

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере технологий Россия и Индия договорились о сотрудничестве в научной сфере, в области вооружений и решили вместе бороться с терроризмом. А российский президент Дмитрий Медведев назвал Индию достойным кандидатом постоянные члены Совета Безопасности ООН. 21 декабря 2010 РТС