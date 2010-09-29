Медведев выберет мэра Москвы Мэр Москвы Юрий Лужков, которого СМИ часто обвиняли в кумовстве и коррумпированности, утратил доверие Президента России - и лишился поста. Следующего градоначальника Медведев выберет лично. 29 сентября 2010 РТРС

В Москве задержан Борис Немцов За попытку провести несанкционированное шествие вместо разрешенного митинга в Москве арестован оппозиционер Борис Немцов. 23 августа 2010 РТРС

Терроризм и наркотики – главные угрозы Россия, Таджикистан, Пакистан и Афганистан будут вместе бороться против терроризма и наркоторговли. Это один из главных итогов четырехсторонней встречи глав-государств в Сочи. 19 августа 2010 РТРС

Россия восстанавливает косовские монастыри Российское правительство выделило два миллиона долларов на реставрацию православных святынь в Косово и Метохии. Ранее Москва выступила против передачи монастырей под контроль косовской полиции. 18 августа 2010 РТРС

Россия вспоминает погибших моряков 10 лет назад в результате взрыва торпеды затонула атомная подлодка «Курск». Погибли все 118 членов экипажа. 13 августа 2010 РТРС

Москву беспокоят сербские святыни Россия недовольна передачей сербских святынь в Косово под контроль местной полиции. По мнению МИДа РФ, это приведет к росту напряженности в крае. 13 августа 2010 РТРС

Чрезвычайная ситуация идет на спад В России начали отменять режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на пожары, уровень радиации в областях, зараженных чернобыльской катастрофой, не повысился. 13 августа 2010 РТРС

Кремль раскритиковал отпуск Лужкова во время пожаров По мнению Правительства России, мэр столицы Юрий Лужков должен был прервать отпуск, чтобы помочь задыхающимся от смога москвичам. 11 августа 2010 РТРС

Война была необходима Во время своего визита в Абхазию Президент России Дмитрий Медведев заявил, что участие в войне было непростым, но единственно верным решением. 9 августа 2010 РТРС

Москвичи покидают столицу Жители Москвы массово покидают город, раскупая туристические путевки на все популярные направления. Иностранные государства отзывают своих представителей, стремясь защитить их от ядовитого смога. 9 августа 2010 РТРС