Бывший мэр покинул «Единую Россию» Президент Дмитрий Медведев предупредил председателя «Единой России» премьера Путина о грядущей отставке мэра Москвы, который занимал руководящий пост и в партии. Но Юрий Лужков сам покинул ряды единороссов. 29 сентября 2010 РТВ

Самоубийца погубил соседей В результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек. Причиной возгорания стало самосожжение одного из пенсионеров. 31 августа 2010 РТВ

Ликвидировать ущерб будут по плану Долгие недели в России стояла небывалая жара. Теперь высокие температуры на северо-западе страны сменились ливнями и ураганом. Премьер-министр Путин приказал разработать план ликвидации последствий стихийных бедствий. 17 августа 2010 РТВ

Соседи протянули России руку помощи Международное сообщество не осталось безучастным к тяжелому положению России. Италия, Украина, Армения, Белоруссия и Азербайджан уже выслали помощь. Готовы присоединиться к пожаротушению Германия, Болгария, Казахстан и Польша. 6 августа 2010 РТВ

Шойгу: ситуация может измениться Глава МЧС уверил Президента России, что ситуация с пожарами находится под контролем. Однако это еще не значит, что с бедой справились. 4 августа 2010 РТВ

Огненная волна прокатилась по России По Северной Америке и Европе прокатилась небывалая тепловая волна, которая принесла с собой множество пожаров. В России их сейчас уже около 700. И ситуация может ухудшиться. 3 августа 2010 РТВ

«НИС» сражается за покупателей Несмотря на сложности в виде падения продаж и девальвации динара, нефтяная компания «НИС», 51% акций которой принадлежит «Газпрому», не сдает позиций и собирается через месяц выйти на белградскую биржу. 19 мая 2010 РТВ

Российские поезда для сербских пассажиров «Метровагонмаш» поставит в Сербию 10 современных дизельных поездов. Российская компания выиграла тендер на первое за 30 лет обновление сербских железных дорог. 15 апреля 2010 РТВ

Нургалиев: «Террористам нужны любые цели» Министр внутренних дел России предупредил, что мишенью для теракта может стать любой объект массового скопления людей, включая школы и кинотеатры. 31 марта 2010 РТВ

Метро – привычная цель террористов Московское метро – одно из крупнейших в мире – не первый раз попало под удар террористов. 31 марта 2010 РТВ