РТВ
Бывший мэр покинул «Единую Россию»
Президент Дмитрий Медведев предупредил председателя «Единой России» премьера Путина о грядущей отставке мэра Москвы, который занимал руководящий пост и в партии. Но Юрий Лужков сам покинул ряды единороссов.
Самоубийца погубил соседей
В результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек. Причиной возгорания стало самосожжение одного из пенсионеров.
Ликвидировать ущерб будут по плану
Долгие недели в России стояла небывалая жара. Теперь высокие температуры на северо-западе страны сменились ливнями и ураганом. Премьер-министр Путин приказал разработать план ликвидации последствий стихийных бедствий.
Соседи протянули России руку помощи
Международное сообщество не осталось безучастным к тяжелому положению России. Италия, Украина, Армения, Белоруссия и Азербайджан уже выслали помощь. Готовы присоединиться к пожаротушению Германия, Болгария, Казахстан и Польша.
Шойгу: ситуация может измениться
Глава МЧС уверил Президента России, что ситуация с пожарами находится под контролем. Однако это еще не значит, что с бедой справились.
Огненная волна прокатилась по России
По Северной Америке и Европе прокатилась небывалая тепловая волна, которая принесла с собой множество пожаров. В России их сейчас уже около 700. И ситуация может ухудшиться.
«НИС» сражается за покупателей
Несмотря на сложности в виде падения продаж и девальвации динара, нефтяная компания «НИС», 51% акций которой принадлежит «Газпрому», не сдает позиций и собирается через месяц выйти на белградскую биржу.
Российские поезда для сербских пассажиров
«Метровагонмаш» поставит в Сербию 10 современных дизельных поездов. Российская компания выиграла тендер на первое за 30 лет обновление сербских железных дорог.
Нургалиев: «Террористам нужны любые цели»
Министр внутренних дел России предупредил, что мишенью для теракта может стать любой объект массового скопления людей, включая школы и кинотеатры.
Метро – привычная цель террористов
Московское метро – одно из крупнейших в мире – не первый раз попало под удар террористов.
Патриарх призывает к солидарности
Патриарх всея Руси Кирилл призвал москвичей к солидарности. Он также считает, что таксисты, многократно повысившие цены после терактов в Москве, должны потратить заработанное на благотворительность.