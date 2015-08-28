Информационная война: это сейчас самый масштабный российско-американский конфликт, и Россия в нем выигрывает

Россия и Америка. Две силы, чье противостояние длится еще с конца Второй мировой войны, во время которой они единственный раз (правда, и тогда не совсем по-братски) вместе сражались против самой страшной угрозы для мирового порядка – гитлеровской Германии, сейчас никак не могут прийти к согласию. В большинстве своем в борьбе двух этих сил главную роль играют не ракеты, не ядерное оружие и не число солдат, а слова.