Политика
Политика: конкуренты Путина заранее готовятся к выборам 2024 года
Хотя российский лидер Владимир Путин до сих пор не объявил официально о намерениях баллотироваться на новый президентский срок, у него нет оснований беспокоиться за исход предстоящих выборов, поскольку он давно сумел обеспечить себе поддержку среди избирателей, пишет «Политика». По мнению автора, это понимают и конкуренты Путина, поэтому они вступают сейчас в президентскую гонку, лишь чтобы заранее подготовить почву к 2024 году.
«Хорошие» и «плохие» террористы в соответствии с принципами холодной войны
Запад не особенно сочувствовал россиянам после серии терактов в сентябре 1999 года и даже называл террористов «борцами за свободу», пишет Боян Билбиа в сербском издании «Политика». Однако русские не забывают о двойных стандартах, когда речь заходит о жертвах, и не страдают амнезией, уверяет журналист.
Политика: Не тот поезд в Дамаск
Без прямой поддержки США для Эрдогана было бы абсолютно бессмысленно пытаться напасть на Россию, вооруженные силы которой превосходят турецкие в качественном и количественном отношении, пишет сербская Politika. Возможно, Эрдоган надеется, что у России не хватит экономических сил или что в конфликт вмешается НАТО, однако в каждом из случаев турецкий президент рискует «сесть не в тот поезд до Дамаска», полагает издание.