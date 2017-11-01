Политика: конкуренты Путина заранее готовятся к выборам 2024 года Хотя российский лидер Владимир Путин до сих пор не объявил официально о намерениях баллотироваться на новый президентский срок, у него нет оснований беспокоиться за исход предстоящих выборов, поскольку он давно сумел обеспечить себе поддержку среди избирателей, пишет «Политика». По мнению автора, это понимают и конкуренты Путина, поэтому они вступают сейчас в президентскую гонку, лишь чтобы заранее подготовить почву к 2024 году. 1 ноября 2017 Политика

«Хорошие» и «плохие» террористы в соответствии с принципами холодной войны Запад не особенно сочувствовал россиянам после серии терактов в сентябре 1999 года и даже называл террористов «борцами за свободу», пишет Боян Билбиа в сербском издании «Политика». Однако русские не забывают о двойных стандартах, когда речь заходит о жертвах, и не страдают амнезией, уверяет журналист. 31 марта 2016 Политика