Саммит НАТО напомнил сербскому изданию, как альянс «обманул Россию» 20 лет назад

Обстановка на последнем саммите НАТО демонстрирует глобальный кризис и в отношениях НАТО с Россией, и внутри самого альянса, полагает сербский портал «Печат». По мнению автора, альянс намеренно продолжает нагнетать ситуацию и обманывать Россию ещё с того момента, когда 20 лет назад был подписан «Основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности». За прошедшее время отношения лишь усугубились, а «окружение» силами НАТО России, а с ней Белоруссии и Сербии, почти завершено, отмечается в статье.