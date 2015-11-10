В Латвии планируют запретить рекламу на русском языке На всех радиостанциях и в СМИ Латвии хотят разрешить рекламу только на латышском для укрепления роли государственного языка. Такая инициатива была выдвинута на заседании правящей коалиции. Накануне президент Латвии вернул на доработку в Сейм закон, касающийся требований к радиостанциям о переходе только на один язык вещания, передает ПБК. 10 ноября 2015 ПБК

Латвия урежет пособия, чтобы спастись от беженцев Латвийские политики намерены сделать страну как можно менее привлекательной для беженцев. Для этого они хотят урезать размер обязательного пособия с нынешних 256 до 64 евро и даже меньше. Латыши надеются, что тогда гости с Ближнего Востока выберут для проживания другую страну ЕС. 6 октября 2015 ПБК

ПБК: Протест против наплыва беженцев объединил латышей и русских В столице Латвии прошло массовое шествие несогласных с квотами ЕС на прием беженцев. Русские жители Латвии и представители титульной нации призвали всех сплотиться «против общей беды» и вместе отстоять безопасное будущее страны, передает ПБК. 23 сентября 2015 ПБК

В Латвии трагедии Шекспира придали межнациональную окраску Осенью в Латвии состоится премьера фильма по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», действие которой перенесено в наши дни, а главные герои — русский и латышка. Здесь непримиримый конфликт Монтекки и Капулетти обыгрывается как столкновение двух языковых и культурных общин, передает ПБК. 8 сентября 2015 ПБК

ПБК: Центр пропаганды НАТО в Риге выиграет войну без единого выстрела Созданный в Латвии Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (сокращенно «Стратком») поможет альянсу побеждать противника с помощью самых последних технологий. Как заявили участники конференции в Риге, в арсенале Центра есть средства, способные заставить врагов потерять волю к борьбе и возненавидеть собственную страну - что приведет к бескровной победе. 21 августа 2015 ПБК

ПБК: Ремонт российских рельсов встанет Латвии в миллионы Заявление РЖД о грядущем ремонте путей вызвало панику в Латвии, благосостояние которой основано на транзите грузов. Сторонники «теории заговора» решили, что это своего рода санкции со стороны России, а некоторые полагают, что таким образом Владимир Якунин «мстит» за арест бывшего главы Латвийской железной дороги. 14 августа 2015 ПБК

Россия бесплатно обучает студентов из Латвии, несмотря на кризис В посольстве России прошла встреча с латвийскими абитуриентами, которые успешно преодолели конкурсный отбор и отправятся учиться бесплатно в российские вузы. Из-за сложной экономической ситуации число квот в этом году было сокращено до 80, поэтому борьба за поступление разыгралась нешуточная, передает ПБК. 13 августа 2015 ПБК

ПБК: Американским и британским морякам показали латвийский флот Визит в Ригу военных кораблей США и Великобритании не просто дань вежливости. Как сообщает ПБК, моряки двух стран отрабатывают боевое взаимодействие в рамках новой стратегии альянса с учетом геополитической обстановки. 14 июля 2015 ПБК

Посол США в НАТО: Мы ждем возвращения России Украинский кризис отразился на отношениях НАТО и Москвы, но альянс поддерживает прямую связь с российскими военными и надеется, что Россия выполнит достигнутые международные договоренности. Об этом заявил посол США в НАТО Дуглас Льют. Он прибыл в Латвию на международные учения Saber Strike 2015, которые проходят в странах Балтии и Польше под руководством США. 11 июня 2015 ПБК

Война санкций угрожает уничтожить рыбопереработку в Латвии После запрета на экспорт рыбной продукции из Эстонии и Латвии, который ввела Россия, в этой отрасли уже начались массовые сокращения, а производственные линии практически останавливаются, сообщает ПБК. По оценкам специалистов, если правительство не примет срочные меры — из 20 действовавших в Латвии рыбоперерабатывающих предприятий на плаву останутся лишь 3-4 компании, которые успели заранее диверсифицировать свой бизнес. 9 июня 2015 ПБК