Лукашенко: пока я президент, ни один камень в русского человека брошен не будет Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне всегда были для белорусов близкими людьми. Однако, как передаёт ОНТ, белорусский лидер отметил, что в России действуют разные силы, в том числе и в руководстве страны, поэтому некоторые вещи расходятся с мнением и решениями Владимира Путина. 3 февраля 2017 ОНТ

ОНТ разобрался, на кого похож Дональд Трамп Белорусскому телеканалу ОНТ инаугурационная речь нового президента США Дональда Трампа напомнила высказывания их собственного президента Александра Лукашенко. Тот так же говорит об импортозамещении, заботе о своих гражданах, призывает к усердному труду и уверяет в добрых намерениях своей страны. 23 января 2017 ОНТ

ОНТ: Лундгрену понравились белорусские драники и катание на танке Популярный актер Голливуда Дольф Лундгрен рассказал, что в Белоруссии его везде встречают очень приветливо. Лундгрен уже попробовал там традиционные драники и выпил фронтовые сто грамм, а также прокатился на советском танке КВ-1 времен Великой Отечественной войны, сообщает ОНТ. 12 декабря 2016 ОНТ

МИД Белоруссии: Мы никогда не строим внешние отношения в ущерб России Россия с пониманием относится к многовекторной политике Белоруссии на международной арене, заявил в интервью ОНТ глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он также заверил, что Минск никогда не будет выстраивать свои отношения с тем или иным государством или интеграционной структурой «в ущерб традиционным союзникам» и не намерен отказываться от своих обязательств в рамках Союзного государства, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. 23 мая 2016 ОНТ

ОНТ: В Бресте задержан чеченец, подозреваемый в связях с ИГ В Бресте задержан уроженец Чечни, подозреваемый в связях с «Исламским государством», рассказывает белорусский телеканал ОНТ. Мужчина, имя которого не сообщается, уже находится в международном розыске. Он покинул Чечню в 2003 году, и с тех пор на территории Российской Федерации не появлялся. 12 декабря 2015 ОНТ