Российский хулиган развел украинцев от лица чиновника-взяточника Российский телефонный хулиган Лексус разыграл украинского телеведущего в прямом эфире. Как сообщает «Новостное агентство Харькова», представившись экс-советником украинского министра внутренних дел Антоном Геращенко, молодой человек признался, что берет взятки. Его признание украинские журналисты восприняли как должное. 11 сентября 2015 Новостное агентство Харькова

На Украине опубликован черный список запрещенных российских книг На Украине запретили читать книги российских авторов, которые, по мнению украинского Госкомитета телевидения и радиовещания, являются оружием информационной войны. В число запрещенных авторов попали Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Сергей Доренко, Сергей Глазьев и многие другие, сообщает «Новостное агентство Харькова». 11 августа 2015 Новостное агентство Харькова

Порошенко не дал российскому депутату поработать на благо Украины Живущий в США российский депутат и оппозиционер Илья Пономарев стал жертвой телефонного розыгрыша. В разговоре с пранкером Владимиром Красновым, который представился министром внутренних дел Украины, Пономарев расказал, что лишь вмешательство президента Порошенко не позволило ему стать официальным советником нового главы Одесской области Михаила Саакашвили. 17 июня 2015 Новостное агентство Харькова

Рассказав о «московском болоте», Порошенко сел в лужу Решив в очередной раз продемонстрировать превосходство «украинской нации», президент Порошенко «блеснул» историческим невежеством. Как пишет Новостное агентство Харькова, во время выступления перед черниговскими студентами он заявил, что, когда в Чернигове уже несколько столетий стояли храмы, в Москве было «только болото». 2 апреля 2015 Новостное агентство Харькова