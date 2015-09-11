Новостное агентство Харькова
Российский хулиган развел украинцев от лица чиновника-взяточника
Российский телефонный хулиган Лексус разыграл украинского телеведущего в прямом эфире. Как сообщает «Новостное агентство Харькова», представившись экс-советником украинского министра внутренних дел Антоном Геращенко, молодой человек признался, что берет взятки. Его признание украинские журналисты восприняли как должное.
На Украине опубликован черный список запрещенных российских книг
На Украине запретили читать книги российских авторов, которые, по мнению украинского Госкомитета телевидения и радиовещания, являются оружием информационной войны. В число запрещенных авторов попали Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Сергей Доренко, Сергей Глазьев и многие другие, сообщает «Новостное агентство Харькова».
Порошенко не дал российскому депутату поработать на благо Украины
Живущий в США российский депутат и оппозиционер Илья Пономарев стал жертвой телефонного розыгрыша. В разговоре с пранкером Владимиром Красновым, который представился министром внутренних дел Украины, Пономарев расказал, что лишь вмешательство президента Порошенко не позволило ему стать официальным советником нового главы Одесской области Михаила Саакашвили.
Рассказав о «московском болоте», Порошенко сел в лужу
Решив в очередной раз продемонстрировать превосходство «украинской нации», президент Порошенко «блеснул» историческим невежеством. Как пишет Новостное агентство Харькова, во время выступления перед черниговскими студентами он заявил, что, когда в Чернигове уже несколько столетий стояли храмы, в Москве было «только болото».
Украинский политик призвал «выжечь каленым железом все москальское»
Экс-кандидат в президенты Украины Дмитрий Корчинский призвал «выжечь» на родине «все москальское, от Невского до Достоевского, от пельменей до языка», поскольку «на войне, как на войне». По мнению Корчинского, украинцы вообще не должны обращать внимания на культурное наследие из России, поскольку практически все деятели культуры там — «сплошные Кобзоны», знакомство с творчеством которых только активизирует влияние «москальской пропаганды».