За вино для Путина и Берлускони главу «Массандры» записали в уголовники

Киев завел уголовное дело на генерального директора «Массандры» по статье «Завладение имуществом в особо крупных размерах» за то, что она откупорила для российского президента и бывшего премьер-министра Италии бутылку редкого вина из коллекции компании. Ее стоимость оценивается в сумму от 100 до 150 тысяч долларов, отмечает издание «Новости Крыма».