Новости Крыма
За вино для Путина и Берлускони главу «Массандры» записали в уголовники
Киев завел уголовное дело на генерального директора «Массандры» по статье «Завладение имуществом в особо крупных размерах» за то, что она откупорила для российского президента и бывшего премьер-министра Италии бутылку редкого вина из коллекции компании. Ее стоимость оценивается в сумму от 100 до 150 тысяч долларов, отмечает издание «Новости Крыма».
Севастопольский депутат просит Путина ввести войска на Украину
Депутат севастопольского городского совета начал сбор подписей под обращением к Владимиру Путину. В нем политик просит президента РФ ввести на территорию Украины российские войска для защиты суверенитета страны. Как передают «Новости Крыма», под обращением к Путину уже подписались 12 человек.