Новое время: в МВФ объяснили, зачем Украине нужно поднять цены на газ для населения Цена на газ для украинского населения должна быть такой же, какую платят импортёры, заявил в интервью «Новому времени» глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман. Как он пояснил, разные цены на газ, действующие одновременно на рынке, становятся причиной коррупции. Кроме того, по его мнению, продажа голубого топлива по цене ниже рыночной также неэффективна и с точки зрения бедных, экономически уязвимых домохозяйств. 10 марта 2018 Новое время

«Сукин сын» обиделся: Джо Байдену грозят судом за оскорбление украинского экс-прокурора Дочь бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина собирается подать в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет «Новое время», причиной этого стало выражение «сукин сын», которое Байден использовал, настаивая на том, чтобы Киев немедленно уволил неугодного ему украинского чиновника. 6 февраля 2018 Новое время

НВ: в МИД Украины заявили об отсутствии оснований для возвращения России в ПАСЕ Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Москва не выполнила ни одной резолюции ни в рамках Совета Европы, ни в рамках ООН или ОБСЕ, сообщает «Новое время». По её словам, на данный момент нет никаких оснований для возвращения России в состав ПАСЕ, говорится в статье. 28 ноября 2017 Новое время

НВ: украинский чиновник рассказал, когда Киев вернет Донбасс Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука в своей статье для издания «Новое время» написал, что Киев вернет себе Донбасс «максимум к середине 2018 года». При этом он подчеркнул, что «есть масса фактов, которые подтверждают готовность Кремля «сдать» Донбасс». 2 января 2017 Новое время

Новое время: «На больных и голодных» Порошенко заработал почти миллиард Новый рейтинг топ-100 самых богатых украинцев показал, что «зарабатывать на Украине сейчас лучше всего на больных и голодных», приходит к выводу журнал «Новое время». По словам издания, в этом году выгоднее всего заниматься лекарствами и продуктами питания. Так, состояние Петра Порошенко теперь оценивается почти в миллиард долларов, что позволило ему занять 6-е место в рейтинге. 1 ноября 2015 Новое время