Наша Ніва: о вооружённых боевиках Лукашенко узнал от бдительных белорусов В Белоруссии задержали боевиков, которые готовили вооружённую провокацию. Как передаёт «Наша Ніва», Александр Лукашенко заявил, что задержанные проходили подготовку на Украине и в странах Восточной Европы, а их финансирование шло через Польшу и Литву. При этом вывели власти на след злоумышленников неравнодушные граждане. 21 марта 2017 Наша Ніва

Лукашенко: Мы не потерпим экономического давления России на Белоруссию Александр Лукашенко назвал снижение поставок нефти в Белоруссию из России давлением на его страну. Как пишет «Наша Ніва», белорусский президент отметил, что торгово-экономические отношения между странами сегодня находятся не на лучшем уровне, и не исключил, что Минск может оптимизировать свое участие в интеграционных проектах. 20 сентября 2016 Наша Ніва

Лукашенко призвал не пинать русский язык и рассказал, чем должны пахнуть белорусы Огромное число белорусов и представителей других национальностей наряду с родным языком сейчас широко используют и русский, который в Белоруссии давно считают своим, а не чужим, заявил президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусы не собираются отказываться от этого наследия, сообщает «Наша Ніва». 13 сентября 2016 Наша Ніва

Белорусы отметили «День воли» песнями, маршем и антироссийскими слоганами В белорусской столице прошел неофициальный «День воли», в честь которого около тысячи минчан вышли на марш. При этом в руках у них были плакаты с лозунгами политического содержания, а также с призывами освободить Надежду Савченко. В какой-то момент группа участников стала прыгать под украинскую кричалку «Кто не скачет, тот москаль», сообщает «Наша Ніва». 26 марта 2016 Наша Ніва

Наша Нiва: Белоруссия не пускает к себе украинцев с биометрическими паспортами Белоруссия не пропускает на свою территорию украинцев с новыми украинскими паспортами, сообщает «Наша Нiва». По действующему между Киевом и Минском двустороннему соглашению, биометрические паспорта в виде ID-карты, введенные на Украине с 1 января 2016 года, не рассматриваются как документы, которые можно использовать для въезда на белорусскую территорию в рамках безвизовых поездок. 6 марта 2016 Наша Ніва

Наша Ніва: Немецкие политики уже не верят в самостоятельность Лукашенко Решения о судьбе Белоруссии принимаются в Москве, считают немецкие политики, с которыми удалось пообщаться журналисту издания «Наша Ніва». И поэтому российская авиабаза на белорусской территории все же появится, что бы по этому поводу ни говорил Александр Лукашенко. В то же время в Европе уже смирились с таким положением вещей и уже не ждут от Минска демократии. 18 октября 2015 Наша Ніва

Наша Ніва: Лукашенко использует на выборах «украинский фактор» По белорусскому телевидению сообщили, что накануне выборов на границе были задержаны около 200 украинских граждан, которые при себе имели дубинки, биты и травматическое оружие. Однако издание «Наша Ніва» считает, что власти в очередной раз намеренно перед выборами «нагнетают истерию», которая в этот раз приобрела антиукраинскую окраску. 11 октября 2015 Наша Ніва

«Российские оккупанты» помогли норвежскому сериалу прославиться Скандальный телесериал «о захвате Россией Норвегии» стал самым популярным в истории норвежского телевидения, сообщает «Наша Нiва». Его первый эпизод уже посмотрело более половины взрослой аудитории, несмотря на протест российских дипломатов, которые приравняли показ подобного фильма к пропагандистским методам времен холодной войны. 6 октября 2015 Наша Ніва

«Вплоть до физического вмешательства» - белорусы против «Ночных волков» Десятки человек готовы выйти на дороги Белоруссии, чтобы помешать мотопробегу клуба «Ночные волки», приуроченному к 70-летию Победы. Об этом заявил активист движения «За Свободу» Никита Семененко, проводящий в соцсетях специальную кампанию против «путинских байкеров-террористов», сообщает «Наша Нiва». 23 апреля 2015 Наша Ніва

Наша Нiва: Русский шовинист назвал Украину и Белоруссию «недоразумением» Российский блогер и журналист Александр Жучковский, известный шовинистическими взглядами, рассказал о своем отношении к Украине и Белоруссии. Как пишет белорусское издание «Наша Ніва», Жучковский называет эти независимые страны недоразумением и предлагает не делить Россию «на РСФСР, УССР и БССР». 4 марта 2015 Наша Ніва