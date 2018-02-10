ЛIГА.net: Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по противодействию «информационной агрессии» России, пишет «ЛIГА.net». Как отмечает издание, этот указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предназначено только для служебного пользования. 10 февраля 2018 Лiга.net

ЛIГА.net: Верховная рада признала Россию агрессором Украинские депутаты в окончательном чтении приняли так называемый законопроект «о деоккупации и реинтеграции». Как передаёт «ЛIГА.net», в документе Россия законодательно признаётся агрессором и на неё возлагается ответственность за причинение морального и материального ущерба государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам. 18 января 2018 Лiга.net

ЛIГА.net: гривна установила новый антирекорд Национальный банк Украины установил на понедельник следующие курсы гривны по отношению к иностранных валютам: 34,64 гривны за евро, 50,41 копейки за рубль и 28,53 гривны за доллар, сообщает «ЛIГА.net». Как отмечает издание, таким образом курс гривны побил антирекорды по отношению к евро и рублю. 13 января 2018 Лiга.net

ЛIГА.net: ООН сворачивает гуманитарную программу в Донбассе из-за отсутствия финансов Продовольственная программа ООН вскоре прекратит работу в Донбассе, сообщает «ЛIГА.net». По словам представителя ООН, эта организация уже через два месяца прекратит поставлять жителям восточных регионов Украины еду и гуманитарную помощь из-за нехватки финансирования. Однако там останутся отдельные сотрудники «для мониторинга ситуации». 6 декабря 2017 Лiга.net

ЛIГА.net: в Харькове разгромили съёмочную площадку сериала о временах СССР Представители украинской партии «Национальный корпус» разгромили в Харькове декорации на съёмочной площадке сериала о следователях военной прокуратуры Советского Союза, сообщает ЛIГА.net. Как заявили националисты, данная картина прославляет НКВД и пропагандирует идеи СССР. 29 ноября 2017 Лiга.net

Украинская армия меняет имидж: новые знаки отличия, а ещё усы и борода Украинским военным разрешили носить бороду и усы. Как пишет «ЛIГА.net», в Министерстве обороны отметили, что усы и борода должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты. 24 ноября 2017 Лiга.net

ЛIГА.net: бомба в мотороллере предназначалась не для депутата Мосийчука Эксперт-криминалист Анна Маляр считает, что теракт, в результате которого пострадал депутат Игорь Мосийчук, мог быть устроен не против политика. Как пишет «ЛIГА.net», проанализировав видео с камер наблюдения, эксперт пришла к выводу, что бомба предназначалась для погибшего подполковника милиции Михаила Мормиля, которого следствие называет «случайным прохожим». 27 октября 2017 Лiга.net

ЛIГА.net: Украина обошла соседей в рейтинге человеческого капитала, уступив лишь России В глобальном рейтинге развития человеческого капитала Украина заняла 24-ю позицию среди 130 стран. Как пишет «ЛIГА.net», согласно результатам исследования, Украине удалось обогнать всех своих соседей, кроме России. 26 сентября 2017 Лiга.net

ЛIГА.net: Порошенко попросил канадцев усилить санкционное давление на Москву Президент Украины встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Во время беседы Пётр Порошенко выразил ожидание, что при председательстве в «Большой семёрке» Оттава продемонстрирует принципиальную позицию в вопросе санкций против России, пишет «ЛIГА.net». 24 сентября 2017 Лiга.net

ЛIГА.net: Порошенко едет к Трампу поговорить о заложниках и политзаключённых Украинский президент Пётр Порошенко начал рабочий визит в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. Как пишет «ЛIГА.net», в пресс-службе Порошенко сообщили, что во время поездки запланированы встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Европейского совета Дональдом Туском. 18 сентября 2017 Лiга.net