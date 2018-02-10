Лiга.net
ЛIГА.net: Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по противодействию «информационной агрессии» России, пишет «ЛIГА.net». Как отмечает издание, этот указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предназначено только для служебного пользования.
ЛIГА.net: Верховная рада признала Россию агрессором
Украинские депутаты в окончательном чтении приняли так называемый законопроект «о деоккупации и реинтеграции». Как передаёт «ЛIГА.net», в документе Россия законодательно признаётся агрессором и на неё возлагается ответственность за причинение морального и материального ущерба государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
ЛIГА.net: гривна установила новый антирекорд
Национальный банк Украины установил на понедельник следующие курсы гривны по отношению к иностранных валютам: 34,64 гривны за евро, 50,41 копейки за рубль и 28,53 гривны за доллар, сообщает «ЛIГА.net». Как отмечает издание, таким образом курс гривны побил антирекорды по отношению к евро и рублю.
ЛIГА.net: ООН сворачивает гуманитарную программу в Донбассе из-за отсутствия финансов
Продовольственная программа ООН вскоре прекратит работу в Донбассе, сообщает «ЛIГА.net». По словам представителя ООН, эта организация уже через два месяца прекратит поставлять жителям восточных регионов Украины еду и гуманитарную помощь из-за нехватки финансирования. Однако там останутся отдельные сотрудники «для мониторинга ситуации».
ЛIГА.net: в Харькове разгромили съёмочную площадку сериала о временах СССР
Представители украинской партии «Национальный корпус» разгромили в Харькове декорации на съёмочной площадке сериала о следователях военной прокуратуры Советского Союза, сообщает ЛIГА.net. Как заявили националисты, данная картина прославляет НКВД и пропагандирует идеи СССР.
Украинская армия меняет имидж: новые знаки отличия, а ещё усы и борода
Украинским военным разрешили носить бороду и усы. Как пишет «ЛIГА.net», в Министерстве обороны отметили, что усы и борода должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты.
ЛIГА.net: бомба в мотороллере предназначалась не для депутата Мосийчука
Эксперт-криминалист Анна Маляр считает, что теракт, в результате которого пострадал депутат Игорь Мосийчук, мог быть устроен не против политика. Как пишет «ЛIГА.net», проанализировав видео с камер наблюдения, эксперт пришла к выводу, что бомба предназначалась для погибшего подполковника милиции Михаила Мормиля, которого следствие называет «случайным прохожим».
ЛIГА.net: Украина обошла соседей в рейтинге человеческого капитала, уступив лишь России
В глобальном рейтинге развития человеческого капитала Украина заняла 24-ю позицию среди 130 стран. Как пишет «ЛIГА.net», согласно результатам исследования, Украине удалось обогнать всех своих соседей, кроме России.
ЛIГА.net: Порошенко попросил канадцев усилить санкционное давление на Москву
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Во время беседы Пётр Порошенко выразил ожидание, что при председательстве в «Большой семёрке» Оттава продемонстрирует принципиальную позицию в вопросе санкций против России, пишет «ЛIГА.net».
ЛIГА.net: Порошенко едет к Трампу поговорить о заложниках и политзаключённых
Украинский президент Пётр Порошенко начал рабочий визит в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. Как пишет «ЛIГА.net», в пресс-службе Порошенко сообщили, что во время поездки запланированы встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
ЛIГА.net: Siemens отказался от поставок на Украину из-за «давления» России
Siemens отказался продавать оборудования для украинской газотранспортной системы, сообщает Лiга.net cо ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. По словам бизнесмена, представители немецкой компании сообщили ему, что они рискуют потерять российский рынок, если продолжат поставки на Украину.