Курсив.kz
Курсив.kz: Казахстан не рад наплыву гастарбайтеров из России
Из-за финансового кризиса в России трудовые мигранты уезжают в Казахстан и другие страны региона, сообщает Курсив.kz. Однако, как отмечает издание, эти страны не готовы к такому увеличению предложения на своих рынках труда.
«Курсив.Kz»: Северный Казахстан «напрашивается» на российскую аннексию
Социальная сеть «ВКонтакте» удалила группу «Северный Казахстан – это русская земля», которая содержала призывы включить некоторые области Казахстана в состав России. Однако, как пишет «Курсив.Kz», данное сообщество было заблокировано только на территории Казахстана, поскольку Роскомнадзор не внес ее в число экстремистских на территории РФ.
Курсив.kz: Россия помешала создать «тюркский Таможенный союз»
Турция, Казахстан, Азербайджан и Киргизия не планируют создавать общую свободную экономическую зону на нынешнем саммите тюркоязычных государств в Бодруме. Казахстанский Курсив.kz считает, что над этим немало потрудилась российская дипломатия. Вместо этого Москва предлагает Азербайджану и Киргизии вступить в Евразийский союз.
Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в «союз равных»
Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о создании ЕАЭС - объединенного рынка трех стран, суммарной емкостью 170 миллионов человек. Как особо подчеркнул казахский лидер, участники союза будут принимать решения совместно и равноправно.
Курсив.kz: Омская область отбивается от нападок «Казакской орды»
Казахское интернет-сообщество посчитало оскорбительным то, что на сайте Омской области баннер республики Казахстан поставили в одном ряду с другими субъектами России. В правительстве утверждают, что в рубрике просто размещены баннеры регионов-соседей области. Это также показывает «особое отношение Омской области к Казахстану», цитирует российских чиновников казахский Курсив.kz.
Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми успешными в СНГ
Как показали результаты соцопроса, россияне наиболее позитивно оценивают имидж и руководство Белоруссии и Казахстана. Что касается рейтинга бизнес-климата, здесь в лидеры также вышла Белоруссия – а Грузия, несмотря на похвалы мировых экспертов, попала в конец списка. При этом на практике российские бизнесмены предпочитают Казахстан, отмечает «Курсив».