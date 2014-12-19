Курсив.kz: Казахстан не рад наплыву гастарбайтеров из России Из-за финансового кризиса в России трудовые мигранты уезжают в Казахстан и другие страны региона, сообщает Курсив.kz. Однако, как отмечает издание, эти страны не готовы к такому увеличению предложения на своих рынках труда. 19 декабря 2014 Курсив.kz

«Курсив.Kz»: Северный Казахстан «напрашивается» на российскую аннексию Социальная сеть «ВКонтакте» удалила группу «Северный Казахстан – это русская земля», которая содержала призывы включить некоторые области Казахстана в состав России. Однако, как пишет «Курсив.Kz», данное сообщество было заблокировано только на территории Казахстана, поскольку Роскомнадзор не внес ее в число экстремистских на территории РФ. 25 сентября 2014 Курсив.kz

Курсив.kz: Россия помешала создать «тюркский Таможенный союз» Турция, Казахстан, Азербайджан и Киргизия не планируют создавать общую свободную экономическую зону на нынешнем саммите тюркоязычных государств в Бодруме. Казахстанский Курсив.kz считает, что над этим немало потрудилась российская дипломатия. Вместо этого Москва предлагает Азербайджану и Киргизии вступить в Евразийский союз. 4 июня 2014 Курсив.kz

Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в «союз равных» Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о создании ЕАЭС - объединенного рынка трех стран, суммарной емкостью 170 миллионов человек. Как особо подчеркнул казахский лидер, участники союза будут принимать решения совместно и равноправно. 29 мая 2014 Курсив.kz

Курсив.kz: Омская область отбивается от нападок «Казакской орды» Казахское интернет-сообщество посчитало оскорбительным то, что на сайте Омской области баннер республики Казахстан поставили в одном ряду с другими субъектами России. В правительстве утверждают, что в рубрике просто размещены баннеры регионов-соседей области. Это также показывает «особое отношение Омской области к Казахстану», цитирует российских чиновников казахский Курсив.kz. 15 января 2014 Курсив.kz