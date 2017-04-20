Захарова: «гетто для дебилов» от Скрипки — готовое приветствие для участников Евровидения Музыкант Олег Скрипка заявил, что людей, которые не могут выучить украинский язык на Украине, нужно собирать в гетто. Как пишет портал «Комментарии», представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание певца и предложила встречать гостей Евровидения баннером со словами музыканта прямо в аэропорту Киева. 20 апреля 2017 Комментарии

Комментарии: Услышав гимн Украины, возмущенные дончане обрушили телефонную сеть Когда в 6 утра в центре Донецка неизвестные включили гимн Украины, возмущенные жители начали массово звонить в полицию, сообщает украинское издание со ссылкой на представителя ДНР Романа Манекина. По его словам, вскоре источник сигнала был обнаружен. По всей видимости, диверсия была приурочена к Дню Независимости Украины, отмечают «Комментарии». 24 августа 2016 Комментарии

Комментарии: По «Меджлису» в Крыму нанесли сокрушительный удар Верховный суд Крыма запретил «Меджлис» крымских татар по требованию прокурора республики Натальи Поклонской, сообщают «Комментарии». Поклонская при этом заявила, что цель «Меджлиса» – это борьба с Россией, а ее лидеры – марионетки в руках западных кукловодов, пишет издание. 26 апреля 2016 Комментарии

Библиотека украинской литературы: Националистические газеты нам подкинули Сотрудники московской Библиотеки украинской литературы утверждают, что во время обыска российские правоохранительные органы подкинули им националистическую литературу. В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало Россию «прекратить давление» на библиотеку, сообщает интернет-издание «Комментарии». 29 октября 2015 Комментарии