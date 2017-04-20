Комментарии
Захарова: «гетто для дебилов» от Скрипки — готовое приветствие для участников Евровидения
Музыкант Олег Скрипка заявил, что людей, которые не могут выучить украинский язык на Украине, нужно собирать в гетто. Как пишет портал «Комментарии», представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание певца и предложила встречать гостей Евровидения баннером со словами музыканта прямо в аэропорту Киева.
Комментарии: Услышав гимн Украины, возмущенные дончане обрушили телефонную сеть
Когда в 6 утра в центре Донецка неизвестные включили гимн Украины, возмущенные жители начали массово звонить в полицию, сообщает украинское издание со ссылкой на представителя ДНР Романа Манекина. По его словам, вскоре источник сигнала был обнаружен. По всей видимости, диверсия была приурочена к Дню Независимости Украины, отмечают «Комментарии».
Комментарии: По «Меджлису» в Крыму нанесли сокрушительный удар
Верховный суд Крыма запретил «Меджлис» крымских татар по требованию прокурора республики Натальи Поклонской, сообщают «Комментарии». Поклонская при этом заявила, что цель «Меджлиса» – это борьба с Россией, а ее лидеры – марионетки в руках западных кукловодов, пишет издание.
Библиотека украинской литературы: Националистические газеты нам подкинули
Сотрудники московской Библиотеки украинской литературы утверждают, что во время обыска российские правоохранительные органы подкинули им националистическую литературу. В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало Россию «прекратить давление» на библиотеку, сообщает интернет-издание «Комментарии».
Яценюк пообещал, что через 10 лет Порошенко возглавит Евросоюз
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что лидер Украины Петр Порошенко через 10 лет сможет достойно руководить Европейской комиссией. А взамен украинцам пришлют президента-европейца - нынешнего главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.