Лукашенко: У России остался только один порядочный союзник

Белорусский президент уверен: война с Белоруссией обернулась бы для России катастрофой, поскольку кроме Минска у Москвы больше нет надежных союзников. В интервью, которое он дал неправительственным СМИ, Лукашенко отметил, что, по его видению, Донбасс в итоге останется украинским регионом, а вот Крым Киеву уже не вернуть.