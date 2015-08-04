Еўрарадыё
Лукашенко: У России остался только один порядочный союзник
Белорусский президент уверен: война с Белоруссией обернулась бы для России катастрофой, поскольку кроме Минска у Москвы больше нет надежных союзников. В интервью, которое он дал неправительственным СМИ, Лукашенко отметил, что, по его видению, Донбасс в итоге останется украинским регионом, а вот Крым Киеву уже не вернуть.
Жителям Могилева не дали поддержать Лукашенко в борьбе с тунеядцами
В белорусском Могилеве власти запретили проводить в центре города пикет в поддержку принятия закона о тунеядстве. Как сообщает «Еўрарадыё», жителям, которые также выступали за выдвижение Александра Лукашенко на пятый срок и номинирование лидера Белоруссии на Нобелевскую премию мира, предложили собраться на окраине города.