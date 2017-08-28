ДИАЛОГ.ua: в ВСУ похвастались новой «боевой единицей в войне с Россией» Командир 8-го батальона украинской добровольческой армии Андрей Гергерт считает, что российский актёр Анатолий Пашинин, вставший на сторону ВСУ, — «мощная боевая единица в войне с Россией», пишет «ДИАЛОГ.ua». Кроме того, Гергерт отметил, что был бы не прочь сделать из Пашинина настоящего спецназовца. 28 августа 2017 Диалог.ua

Диалог: Аваков заявил, что у Киева есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у его страны есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса, сообщает «ДИАЛОГ.ua». Он также подчеркнул, что этот план не связан даже с малейшими уступками со стороны Киева. 27 февраля 2017 Диалог.ua

Диалог.ua поведал, как украинская сова-разведчица «напугала» российские СМИ Новая эмблема Главного управления разведки минобороны Украины «навела страху на кремлевских пропагандистов», утверждает «Диалог.ua». Как поясняет издание, на этом гербе украинская сова-разведчица побеждает Россию, пронзая последнюю оранжевым мечом. 29 октября 2016 Диалог.ua

От босоногой Савченко в Раде досталось «ленивым школьникам» и «шакалам» Народный депутат Украины Надежда Савченко появилась на работе в Верховной раде. Как пишет «Диалог.ua», в этот день Савченко сидела в кресле без обуви и называла журналистов шакалами, а своих коллег - ленивыми школьниками. 31 мая 2016 Диалог.ua

Порошенко за традиционные ценности: однополых браков на Украине не будет Президент Украины Петр Порошенко пообещал не легализовывать на Украине однополые браки. Как сообщает издание «Диалог.ua», украинский лидер подчеркнул необходимость уважать свободу совести и религиозные чувства населения страны. 26 апреля 2016 Диалог.ua

Ярош предупредил о развале Украины в результате народных волнений Бывший глава «Правого сектора», а ныне - политик Дмитрий Ярош сообщил, что «по одному из сценариев» Украина до конца года распадется на несколько государств-обломков в результате массовых народных волнений. По его мнению, остановить это смогут только бойцы АТО и «патриоты». 18 апреля 2016 Диалог.ua

Патриарх Кирилл призвал бороться с «ересью человекопоклонничества» Стремление законодательно утвердить право любого выбора человека, «в том числе и самого греховного», приводит к «изгнанию Бога» из общественной жизни, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал бороться против этой «ереси человекопоклонничества», распространяющейся на Западе и в России, пишет Диалог.ua. Патриарх также отметил, что благодаря его встрече с Папой Римским удалось привлечь внимание к гонениям против христиан на Ближнем Востоке. 21 марта 2016 Диалог.ua

Украинские СМИ: Боксер Рой Джонс попал в «Чистилище» предателей Украины Американский боксер Рой Джонс попал в списки боевиков и предателей Украины, так называемое «Чистилище» сайта «Миротворец». Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы страны из-за визита в Крым, сообщает украинское издание «Диалог». 22 августа 2015 Диалог.ua

Диалог: На сторону ополченцев перешли 8 тысяч силовиков-«предателей» Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за все время вооруженного конфликта на юго-востоке страны «на сторону врага» перешли восемь тысяч силовиков. Матиос пообещал «рано или поздно» привлечь «предателей» к уголовной ответственности. 14 августа 2015 Диалог.ua

Французских «любителей Крыма» не пустят на «толерантную» Украину Как передает Диалог.ua, в ближайшее время МИД Украины планирует запретить въезд на территорию страны 10 французским депутатам, посетившим «оккупированный» Крым. По словам главы ведомства Павла Климкина, украинское государство уважает европейскую толерантность, но не может пускать к себе людей, нарушающих его законы. 25 июля 2015 Диалог.ua