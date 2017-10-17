День
День: на митинге в Киеве сторонники Саакашвили численно уступили полицейским
В центре Киева проходят акции протеста соратников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как пишет «День», организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Украинское издание отмечает, что под стенами Рады собралось гораздо больше полицейских, чем митингующих.
Наливайченко: СБУ возьмет на вооружение опыт бандеровцев
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко собирается реформировать свое ведомство по образцу службы безопасности Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии. Как пишет издание «День», по мнению Наливайченко, ОУН-УПА в 1930-1950-х годах, как и Украина сегодня, «работала против агрессора в условиях временной оккупации территории».
Маккейн: Отдав Путину Прибалтику, мы потеряем НАТО
Если ополчение захватит Мариуполь, для России откроется дорога на Молдавию и страны Балтии, уверен Джон Маккейн. Как он заявил в интервью украинской газете «День», эксперты НАТО давно предупреждали об этом, однако Барак Обама не признает реальных амбиций Владимира Путина.
Журналисты поймали власти Киева на «распиле» при переименовании улиц
Киевская мэрия собирается потратить на переименование советских улиц 4 миллиона гривен. Однако, как подсчитали журналисты газеты «День», данная цифра просто взята из воздуха, а расходы можно уменьшить в два-три раза.
Военные просят Януковича урегулировать ситуацию в стране
Военнослужащие и работники министерства обороны Украины обратились к Виктору Януковичу с просьбой как можно быстрее урегулировать ситуацию в стране. Как сообщает издание «День», военные призвали Януковича принять безотлагательные меры по стабилизации ситуации в рамках действующего законодательства.
Украинская милиция поставит Ленина на сигнализацию
Чтобы защитить памятник Владимиру Ленину от вандалов, милиция украинского Борисполя решила подключить его к сигнализации. Как передает «День» слова представителя местных правоохранительных органов, сейчас у памятника установлены видеокамеры, но они не могут оградить монумент от вандализма.
Украинские депутаты амнистировали участников Майдана
Верховная Рада приняла закон о недопущении наказания участников мирных собраний. Согласно документу, все уголовные дела против митингующих на Майдане будут прекращены, а самих демонстрантов должны освободить. Как отмечает газета «День», под амнистию не попадают лишь сотрудники правоохранительных органов и чиновники.
Украинские «Карапузы идут в ЕС» за Диснейлендом
Молодые родители провели во Львове акцию «Карапузы идут в ЕС». Под стенами городского совета собралось около 30 человек с детьми, коляски которых были украшены флагами Украины и Евросоюза. А в руках у маленьких митингующих были плакаты «Мы хотим в Диснейленд» и «Таможенный союз – какашка».
Посол Франции на Украине: Киев станет сильнее после ассоциации с ЕС
Посол Франции на Украине Ален Реми уверен, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Киев может стать сильнее. И чем решительнее он будет действовать, тем лучше будут его отношения с Москвой, сообщает газета «День».
День: Российской власти нет резона расставаться со Сталиным
Полномасштабная десталинизация России не грозит, уверен историк Борис Соколов. В интервью украинскому «Дню» он отметил, что российская элита осталась имперской по своей сущности и она не заинтересована давать однозначную оценку преступлениям Сталина, а лишь ограничивается упоминанием его репрессий в историческом контексте.