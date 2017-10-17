День: на митинге в Киеве сторонники Саакашвили численно уступили полицейским В центре Киева проходят акции протеста соратников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как пишет «День», организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Украинское издание отмечает, что под стенами Рады собралось гораздо больше полицейских, чем митингующих. 17 октября 2017 День

Наливайченко: СБУ возьмет на вооружение опыт бандеровцев Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко собирается реформировать свое ведомство по образцу службы безопасности Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии. Как пишет издание «День», по мнению Наливайченко, ОУН-УПА в 1930-1950-х годах, как и Украина сегодня, «работала против агрессора в условиях временной оккупации территории». 2 апреля 2015 День

Маккейн: Отдав Путину Прибалтику, мы потеряем НАТО Если ополчение захватит Мариуполь, для России откроется дорога на Молдавию и страны Балтии, уверен Джон Маккейн. Как он заявил в интервью украинской газете «День», эксперты НАТО давно предупреждали об этом, однако Барак Обама не признает реальных амбиций Владимира Путина. 3 марта 2015 День

Журналисты поймали власти Киева на «распиле» при переименовании улиц Киевская мэрия собирается потратить на переименование советских улиц 4 миллиона гривен. Однако, как подсчитали журналисты газеты «День», данная цифра просто взята из воздуха, а расходы можно уменьшить в два-три раза. 26 февраля 2015 День

Военные просят Януковича урегулировать ситуацию в стране Военнослужащие и работники министерства обороны Украины обратились к Виктору Януковичу с просьбой как можно быстрее урегулировать ситуацию в стране. Как сообщает издание «День», военные призвали Януковича принять безотлагательные меры по стабилизации ситуации в рамках действующего законодательства. 31 января 2014 День

Украинская милиция поставит Ленина на сигнализацию Чтобы защитить памятник Владимиру Ленину от вандалов, милиция украинского Борисполя решила подключить его к сигнализации. Как передает «День» слова представителя местных правоохранительных органов, сейчас у памятника установлены видеокамеры, но они не могут оградить монумент от вандализма. 14 января 2014 День

Украинские депутаты амнистировали участников Майдана Верховная Рада приняла закон о недопущении наказания участников мирных собраний. Согласно документу, все уголовные дела против митингующих на Майдане будут прекращены, а самих демонстрантов должны освободить. Как отмечает газета «День», под амнистию не попадают лишь сотрудники правоохранительных органов и чиновники. 20 декабря 2013 День

Украинские «Карапузы идут в ЕС» за Диснейлендом Молодые родители провели во Львове акцию «Карапузы идут в ЕС». Под стенами городского совета собралось около 30 человек с детьми, коляски которых были украшены флагами Украины и Евросоюза. А в руках у маленьких митингующих были плакаты «Мы хотим в Диснейленд» и «Таможенный союз – какашка». 28 ноября 2013 День

Посол Франции на Украине: Киев станет сильнее после ассоциации с ЕС Посол Франции на Украине Ален Реми уверен, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Киев может стать сильнее. И чем решительнее он будет действовать, тем лучше будут его отношения с Москвой, сообщает газета «День». 2 октября 2013 День